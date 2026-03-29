Desde el área de Salud Mental y Apoyo Psicosocial (SMAPS) de Cruz Roja Argentina Filial Avellaneda, se llevó adelante un encuentro institucional con autoridades del Hospital Moyano, con el objetivo de comenzar a articular un proyecto conjunto orientado al desarrollo de actividades de apoyo dentro del establecimiento.

La reunión contó con la participación de destacadas autoridades del hospital: el Dr. Mariano Outes, Subdirector; el Lic. Marcelo Centurión Nakano, Subgerente de Recursos Humanos; la Cdra. María Celeste Carpió, Gerente Operativa; el Lic. César Andrada, Subgerente Operativo de Enfermería; y la Lic. Susana Aún, Jefa del Departamento de Enfermería.

En representación de Cruz Roja Filial Avellaneda estuvieron presentes su presidente, Leonel Bonfigli; la Coordinadora General, Muriel Zubieta; la Coordinadora de SMAPS, Lorena Enrique; y los integrantes del equipo Gonzalo Prieto y Johanna Sabrina.

Este encuentro marca un paso significativo en la construcción de un vínculo de trabajo colaborativo entre ambas instituciones, poniendo en el centro la importancia del abordaje integral de la salud mental y el acompañamiento a las personas dentro del ámbito hospitalario. La participación activa de Cruz Roja refuerza su compromiso con la comunidad, aportando su experiencia en intervenciones psicosociales y fortalecimiento institucional.

El espacio de diálogo permitió intercambiar perspectivas, identificar necesidades y proyectar futuras líneas de acción conjuntas que contribuyan al bienestar de pacientes, equipos de salud y la comunidad en general.

Desde Cruz Roja Filial Avellaneda se destacó la importancia de generar alianzas estratégicas con instituciones de referencia como el Hospital Moyano, entendiendo que el trabajo articulado potencia el impacto de las acciones y permite dar respuestas más integrales y sostenidas en el tiempo.

Finalmente, ambas instituciones coincidieron en la relevancia de continuar promoviendo este tipo de iniciativas, basadas en el compromiso, la cooperación y la vocación de servicio.