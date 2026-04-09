El intendente Jorge Ferraresi, la jefa de Gabinete Magdalena Sierra y el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, visitaron la flamante sede de la Liga Deportiva de Avellaneda.

Ubicado en el Parque del Fútbol, el nuevo espacio servirá para el funcionamiento administrativo, organizativo y de coordinación de actividades deportivas.

Durante el recorrido, Ferraresi explicó: “Tenemos ligas de diferentes deportes, no solo fútbol, esa es nuestra mirada de integrar”. Y sumó: “Empezamos con deporte social, luego pasamos a deporte competitivo”.

En ese sentido, destacó: “La política de seguridad que hacemos son casi 50 mil pibes en los clubes y eso nos permite tener menos pibes en las calles”.

Asimismo, señaló la importancia de un Estado eficaz, que articule con los clubes para brindarles soluciones.

Por su parte, Larroque dijo que “el Estado es la organización de la comunidad”. Y subrayó que “lo que hacen Axel Kicillof y Jorge Ferraresi es un esfuerzo inmenso, piensan en el otro y sus necesidades”.

Luego, junto al presidente de la Liga, Gonzalo Arriola, las autoridades recorrieron la sede que cuenta con sectores de atención al público, áreas administrativas y espacios de uso interno. También recepción, sala de espera, oficinas, salas de reuniones y un auditorio para capacitaciones, charlas, presentaciones institucionales y actividades vinculadas al desarrollo deportivo. Además de sanitarios y áreas de servicio.

Por otro lado, se firmó un Acta de Intención de Financiamiento para materializar obras de infraestructura que mejoren el hábitat urbano en Avellaneda.