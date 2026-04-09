El pasado Lunes 9 de Abril, el Club Juventud de Bernal presentó toda su estructura de Fútbol para la temporada 2026.

Con la presencia del Secretario de Deportes Nicolás Mellino y del ex vicepresidente del Club y actual Director de Ligas y Federaciones Carlos Doallo, el "Papelero" presentó las 3 camisetas para este año.

La comisión directiva, representados por Javier Lloret y el Vicepresidente Anibal Busseto, se expresaron ante este medio "gracias a los sponsor que este año decidieron apostar en nuestro club" e invitaron a sumarse a aquellos "que quieren colaborar y aportar su granito de arena" . también agradecieron la presencia de las autoridades Municipales "Gracias a Nicolás y a Carlos por acompañarnos en esta noche tan importante para nosotros".

El profesor Pablo Gimenez Bystron, Director Técnico del primer equipo señaló: "Queremos ser protagonistas de ambos frentes " este año juventud vuelve a disputar Liga Lujan (será dirigida por Maximiliano Coronel) y el esperado Promocional Amateur AFA".