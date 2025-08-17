La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, encabezó este domingo la entrega de medallas de la nueva edición de la Carrera Aniversario de Quilmes, en el marco de los festejos por los 359 años de la ciudad, de la que participaron más de 4.000 corredores en las diferentes categorías, en las distancias de 10k (competitiva), 3k (correcaminata) y 1k (para niños y niñas).

“Saludamos a los y las vecinas que participaron de la Carrera Aniversario de Quilmes en el marco de las celebraciones por nuestros 359 años de historia. Gracias a quienes se sumaron el evento, es una alegría seguir festejando juntos y disfrutar de distintas propuestas culturales y deportivas como la Copa Ciudad de Quilmes, que ya está en marcha en los clubes del distrito”, señaló Mayra, acompañada por la secretaria de Desarrollo y Urbano y Obra Pública y candidata a 1ª Concejala por Fuerza Patria Quilmes, Ceci Soler.

Por su parte, el subsecretario de Deportes y Entidades de Bien Público y candidato a 4º Concejal por FP Quilmes, Nicolás Mellino, indicó: "Otro año más nuestra hermosa ribera vivió una fiesta deportiva con más de 4 mil participantes en la Carrera Aniversario de Quilmes. Esta gestión entiende al deporte como un medio para mejorar la calidad de vida de la comunidad y ante el abandono del gobierno nacional, en Quilmes se siguen construyendo polideportivos, natatorios, se mejoran los clubes de barrio y se organizan estos eventos masivos y gratuitos para los vecinos y vecinas".

En este contexto, en Caballeros, el ganador de los 10 kilómetros fue Alexis Borvancini, con un tiempo de 35m17s; seguido por Patricio Bejarano (35m36s) y Marcelo Gutiérrez (36m16s). Mientras que en Damas, el primer puesto fue para Brisa Ojeda, que completó los 10k en 42m22s; secundada por Paula Olivera (42m36s) y Erika Méndez (42m45s).

También acompañaron la actividad, los secretarios de Educación, Culturas, y Deportes, Joaquín Desmery, y de Servicios Públicos y candidato a 2º Concejal por FP Quilmes, Sebastián García; el director general de Deportes, Lucas Tundis; sus pares de Entidades de Bien Público, Martina Bonanata, y de Promoción Deportiva, Ligas y Federaciones, Carlos Doallo, y la candidata a 3ª Concejala por FP Quilmes, Florencia Báez, entre otros candidatos a Concejales de FP Quilmes.