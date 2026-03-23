En el marco del 50º aniversario del Golpe de Estado genocida del 24 de marzo de 1976, el viernes 20 de marzo se realizó la Ronda de la Comisión de Homenaje a las Madres de Plaza de Mayo de Quilmes en la Plaza San Martín, reafirmando el compromiso de continuar la lucha por Memoria, Verdad y Justicia, por los 30.000 detenidos-desaparecidos y contra la impunidad de ayer y de hoy.

La jornada se desarrolló en el contexto del repudio a los ataques del gobierno de Javier Milei al movimiento de derechos humanos, a las políticas públicas conquistadas por el pueblo y a los programas de restitución de identidad, junto a su discurso negacionista del genocidio y su reivindicación de la dictadura.

Frente a esto, se convocó a la comunidad a participar y sostener en las calles las banderas de los 30.000 compañeros detenidos-desaparecidos.

En los momentos previos, la Comisión dispuso un stand con fotos que recordaron a las primeras madres que marcharon en Plaza de Mayo y en Plaza San Martin en Quilmes, junto a los rostros de los desaparecidos del distrito. A su vez, docentes de la Universidad Nacional de Quilmes nucleados en su gremio, ADIUNQ, pintaron pañuelos que entregaron a los presentes.

La Ronda se armó hacia una de las salidas de la Plaza, para rodearla por las calles debido a la gran cantidad de personas que se sumaron. Fueron parte de la Ronda y el acto compañeros y compañeras de la Corriente Clasista y Combativa de Quilmes-Berazategui-Varela; Partido Comunista Revolucionario y su Juventud Comunista Revolucionaria; Movimiento Evita; ATE Quilmes; docentes universitarios de ADIUNQ; Sindicato de Fleteros Seccional Quilmes; SUTEBA Berazategui; Partido Justicialista; Organización de Productores Mártires López en la FNC; Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales de la UNQ; Centro de Estudiantes del ISFD N° 104; EEPA 702 Julieta Lanteri; EEPA 707 Evaristo Iglesias; Movimiento Independiente de Jubilados y Pensionados de la CCC; Agrupación Docente Azul y Blanca de SUTEBA Quilmes; Comisión de Mujeres de Quilmes-Berazategui-Varela; Movimiento Ni Un Pibe Menos por la Droga; CEPA; Comisión vigilia de Berazategui; delegación del PCR de Zona Sur; Centro Cultural “El Galpón”, junto a vecinas y vecinos que se acercaron a acompañar.

Destacamos la presencia de Carmen “Tota” Ramiro de Guede, Madre de Plaza de Mayo; Eva Mieri, intendenta de Quilmes; Eduardo Redondo, obispo auxiliar de la diócesis de Quilmes; Liliana Méndez, miembro del Comité Central del Partido Comunista Revolucionario y secretaria política del zonal QBV; Matías Esteche, coordinador regional de la CCC QBV; Bárbara Cocimano, secretaria de mujeres, diversidades y derechos humanos de Quilmes; Sebastián García, secretario de servicios públicos de Quilmes; Myriam Marinozzi, sec. General SUTEBA Berazategui; Omar Hernández, sec. Adjunto de SUTEBA Berazategui; Ricardo Zuñiga del sindicato de fleteros; Lidia Braceras, dirigente histórica de la Agrupación Azul y Blanca Docente de SUTEBA Quilmes; Claudio Arévalo, sec. General de ATE provincia de Bs.As. y sec. de la CTA-A de Quilmes; Clarisa Pérez, sec. General de ATE Quilmes; Alejandro Quiñonez, secretario adjunto de ATE Quilmes; Bloque de concejales de Quilmes Fuerza Patria (Lorena Aguirre, Gabriel Ibarra, Eva Torres, Ramon Arce y Berenice Latorre, presidenta del HCD); Daniel Fihman; Vicerrector de la UNQ; Alejandra Rodríguez, directora del dpto. de Cs. Sociales de la UNQ; Silvia Núñez, secretaria general de ADIUNQ; Roberto Gaudio, vicepresidente PJ Quilmes; Bienvenido Rodríguez Basalo, sec. De DD.HH del Colegio de Abogados de Quilmes; Hugo Colaone, subsecretario de DD.HH de Quilmes. También enviaron su saludo al acto Silvina Estigarria, hermana de Alejandro Estigarria, estudiante desaparecido del Politécnico de Berazategui y el ENAC (Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino, firmado por Guillermo Ravanetti, Secretario territorial de Quilmes).

En el acto las y los concejales de Fuerza Patria entregaron una ordenanza reconociendo la realización de esta Ronda, en el marco del 50 aniversario del Golpe. Y las y los estudiantes de la Escuela Primaria de Adultos N° 707 entregaron un presente a las Madres, realizado en su escuela.

El acto inició con las palabras de Eduardo Gonzalo Redondo, Obispo auxiliar de la diócesis de Quilmes, quien recordó que este año se cumplen 50 años de la creación de la diócesis de Quilmes y reivindicó la figura de Novak, levantando en alto su retrato: “Él asumió en su carne, asumió en su vida la defensa de los derechos humanos. Él nos honra con su compromiso en favor de la justicia, por eso como iglesia, como ciudadanos queremos decir con voz bien fuerte ¡NUNCA MÁS!” Para concluir, señaló “Hoy a 50 años queremos seguir comprometiéndonos a favor de la vida y en contra de todos los signos de muerte. El padre obispo Jorge Novak, monseñor Angelelli, sus compañeros mártires, tantos hermanos y hermanas que dieron la vida, su sangre no sea en vano, sino que sea fruto para que haya cada vez más justicia, más verdad y más democracia en la vida de nuestro pueblo, Amén.”

Luego “Tota” Guede, con 91 años y una firmeza que suscitó varios aplausos durante sus palabras, afirmó “estamos y seguimos, porque a nosotros no nos dieron la respuesta que queríamos: saber a dónde están nuestros hijos. Y agradecer a quienes hoy están acá, que nos acompañaron siempre. Y también un aplauso inmenso para las Madres que quedaron en el camino. Pero nosotras seguimos esa lucha, por los hijos que nos quedaron, por los hijos que perdimos. Los 30 mil están acá y nos acompañan siempre, en cada lucha”.

Nuestros hijos luchaban por tener un país mucho mejor y no los dejaron. Son ustedes ahora, nuestros hijos, nietos y bisnietos que van a levantar esas banderas y que por fin tendremos el país que ellos soñaron. Y ahora que nos están quitando todos los derechos, por eso derramaron tanta sangre los 30 mil, para tener un país mucho mejor. Esto es una continuidad de la dictadura, una maldición que nos toca vivir.

Y finalizó “Vamos a seguir con la compañía de todos ustedes… no aflojemos, ustedes los jóvenes levanten las banderas. Nosotras nunca las vamos a dejar, se las vamos a dar a ustedes”.

Cerró el acto Cristina Cabib, presidenta de la Comisión de Homenaje a las Madres de Plaza de Mayo de Quilmes:

“Es un día muy emocionante porque hay muchos compañeros, de muchos lugares, y eso nos llena de alegría. Como decía Tota, las banderas las llevan las nuevas generaciones. Pasaron 50 años de la dictadura y este pueblo no olvida y no perdona y sale a las calles.

Simplemente quiero decir que las reservas democráticas de nuestro pueblo evidentemente están intactas, sino, no se puede entender que cada 24 e marzo miles salgamos a las calles, que los compañeros pidan en las escuelas a las Madres y familiares que vayamos a contar qué pasó en la época de la dictadura. Hay un afán de hacer y conocer. Y eso nos impulsa a seguir adelante. El pueblo argentino siempre luchó: luchó contra esta dictadura que tuvimos en el ‘76, que fue la más corta de América Latina. Tenemos que tener un orgullo inmenso por nuestro pueblo. Siempre hemos luchado y vamos a seguir luchando. El 24 de marzo nos va a encontrar a todos en las calles luchando y diciendo que nos digan donde están, que abran los archivos de la dictadura para saber qué pasó con cada uno de ellos. ¡Muchas gracias, compañeros y compañeras! ¡Nos vemos el martes en la Plaza de Mayo!”

Para cerrar la jornada, se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino y se volvió a levantar la consigna histórica: ¡30.000 compañeros detenidos desaparecidos, PRESENTES! ¡AHORA Y SIEMPRE!