Las y los estudiantes del Nivel Secundario desarrollaron un taller denominado “Sembrando Semillas de Memoria y Paz”, acompañados por docentes de la secundaria encargadas del proyecto, Pamela Escobar y Priscila Leonte. Durante la jornada, leyeron un cuento teatralizado y musicalizado, plantaron semillas e intervinieron un pañuelo junto a las niñas y los niños de la sala de 5 y sus familias. A su vez, las y los alumnos del Jardín compartieron el trabajo realizado en afiches y pancartas vinculadas a la lucha de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.“Es muy lindo este trabajo conjunto y que sigamos buscando a esas nietas y esos nietos que todavía faltan, que sigamos sembrando memoria. Es algo que debemos llevarnos en el corazón y no perderlo nunca para que no vuelva a pasar. Hoy ver a estos dos cursos con alumnos de la educación pública haciendo este trabajo es emocionante, así que los felicito”, señaló Eva Mieri, acompañada por la secretaria de Educación y Culturas, Evangelina Ramírez, las directoras de la Secundaria Nº 74, Araceli Coppari, y del Jardín Municipal Nº 6, Carolina Silva.Vale recordar que la propuesta pedagógica se encuentra enmarcada dentro de la iniciativa de la Jefatura distrital campaña “Florecerán Pañuelos”, impulsada por Abuelas de Plaza de Mayo, donde 150 escuelas se sumaron con diversas actividades. Cada iniciativa tuvo como objetivo promover y fortalecer en las y los estudiantes los valores de la vida en democracia, el respeto por los DDHH, la participación ciudadana activa, responsable y con profunda identidad con el patrimonio cultural argentino.Al respecto de la jornada, Roxana García comentó: “Consideramos que la memoria se enseña y, como este proyecto lo dice, se hace desde la cuna. Los y las docentes tenemos la responsabilidad de hacerlo y remarcar esta búsqueda que se sigue haciendo”. Por su parte, Araceli Coppari, remarcó: “La memoria es un trabajo que requiere sostenimiento, no solamente el 24 de marzo, para dejar el legado a las nuevas generaciones sobre lo que fue el terrorismo de Estado, la vulneración de derechos y seguir luchando por las conquistas sociales y los derechos que hoy están en peligro”.Participaron también de la actividad la inspectora jefa Distrital, Florencia Elvino; la inspectora de Nivel Inicial de DIEGEP, Sandra Raitano, y la subsecretaria de Educación, Florencia Sierra.