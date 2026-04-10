El evento fue organizado por el Instituto de Políticas Públicas Generosa Frattasi en el Centro Cultural Mambo Tango y contó con la participación de diversos sectores políticos y sociales del distrito.

En una jornada marcada por el análisis estratégico y la reflexión colectiva, se llevó a cabo ayer la charla-debate titulada “¿Cómo influye el nuevo orden mundial en nuestra región?”. El encuentro, que tuvo lugar en el Centro Cultural Mambo Tango, fue el escenario elegido por el Instituto de Políticas Públicas Generosa Frattasi para convocar a la militancia y a la ciudadanía quilmeña a pensar el rol de Argentina en el actual tablero internacional.

La apertura y presentación estuvieron a cargo de Alejandro Lastra, ex concejal del distrito, quien dio paso a un panel de lujo integrado por el Dr. Atilio Borón, Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Harvard y referente intelectual de la región, y la Lic. Gabriela Fernández, especialista en Gestión Social y Psicología Social.

Durante su exposición, Atilio Borón desglosó la complejidad del escenario global, caracterizado por la creciente tensión entre la hegemonía debilitada de Estados Unidos y el ascenso consolidado de China como potencia dispuesta a disputar el liderazgo mundial. Los expositores coincidieron en que América Latina se encuentra en un estado de alerta ante la presión por los recursos naturales y la soberanía regional.

Se advirtió que la Argentina enfrenta un riesgo inminente frente al saqueo colonialista mientras el gobierno mantenga una postura de entrega de soberanía y no se consolide una oposición seria para enfrentar a Milei. La Licenciada Fernández, por su parte, aportó una mirada desde lo social, subrayando la historia de lucha y la importancia de construir una fuerte organización popular para resistir el avance de estas políticas.

Desde el Instituto Generosa Frattasi destacamos que el objetivo principal de este ciclo es romper el aislamiento y superar las disputas coyunturales que fragmentan a los movimientos populares.

Ponemos a disposición del pueblo un espacio de pensamiento amplio, rico en diversidad de ideas y con un enfoque profundamente popular.

El evento destacó por su heterogeneidad, logrando reunir a dirigentes de distintos extractos políticos. Entre los presentes se encontraban: Alejandro Rusconi (Secretario de Relaciones Internacionales del Movimiento Evita). Fabio Báez (Secretario de Gestión y Participación Ciudadana de Quilmes). Los dirigentes radicales Jorge Cobos y Mariano Dimartino. Los ex concejales Elisabeth Virgilio y Eduardo Miranda, junto al ex consejero escolar Fernando Larsen. Nicolás García, Rosana Viuvlonet, Florencia Bravo y Candela Gonzalez, de la Mesa de Conducción del Movimiento Evita Quilmes.

La jornada cerró con un intercambio fluido entre los expositores y el público, reafirmando la necesidad de estos espacios para fortalecer la formación política y la conciencia soberana en el territorio.