La prueba de 3K comenzará en el Estadio Centenario y se desarrollará por avenida Vicente López hasta Amoedo. Desde allí, el recorrido continuará por el interior del barrio Villa Argentina, retomando luego por Triunvirato hasta Vicente López, para finalmente regresar al estadio.

En tanto, la competencia principal de 7K extenderá su trazado hasta Vicente López y Amoedo, donde los corredores cruzarán las vías para continuar por Guido hasta la sede social del Quilmes Atlético Club. Luego emprenderán el regreso hasta Amoedo y Vicente López, para ingresar nuevamente por Villa Argentina, pasar por la zona del Parque Cervecero y finalizar en el Estadio Centenario por Vicente López.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y pueden realizarse a través del sitio web https://www.finishtime.com.ar/#/informacion-evento/295 o mediante WhatsApp al 11-5663-7878, correspondiente a Atención al Socio. La fecha límite para anotarse es el 22 de abril.

El valor de participación para las categorías 3K y 7K es de $41.500 e incluye la remera oficial de la maratón y el kit del corredor. La categoría Kids tiene un costo de $21.500 e incluye gorra. Además, las personas con certificado de discapacidad abonarán $26.500 con remera incluida. Desde la organización informaron que, una vez realizada la preinscripción, los participantes tendrán 48 horas para subir el comprobante de pago a la web, caso contrario la inscripción se eliminará automáticamente.

Los kits se entregarán dos días antes del evento e incluirán camisetas, suplementos, productos de dietética, vouchers y distintos obsequios. El día de la carrera habrá stands para los corredores, entre ellos uno de McDonald's, además de música, buffet y actividades para acompañantes.

La organización también confirmó que se espera la participación de corredores destacados del ambiente de las maratones, lo que le dará un marco competitivo a la jornada.

Habrá premiación del primero al quinto puesto en la clasificación general de damas y caballeros tanto en 3K como en 7K. También se realizará premiación por categorías de edad en la prueba de 7 kilómetros y reconocimientos especiales para personas con discapacidad.