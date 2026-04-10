El Consejo Directivo Nacional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió un paro para el 21 de abril de cara a exigir al gobierno de Javier Milei la reapertura urgente de la paritaria y contra los recortes en la estructura del Estado Nacional.

Dicha instancia está compuesta por representaciones de 23 provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Claudio Arévalo, secretario general de ATE provincia de Buenos Aires, participó de la deliberación estatal llevando los posicionamientos y problemáticas que afecta a los y las estatales del territorio bonaerense.

“Necesitamos fortalecer la lucha en la calle a partir de la unidad de las dos CTA y del FRESU, así como alimentar todo lo que tenga que ver con la pelea para confrontar al gobierno nacional neofascista que ataca a los jubilados, trabajadores y habilita el cierre de empresas. En ese marco, entendemos que la pelea contra Milei tiene que poner sobre la mesa la quita de la coparticipación de 22 billones de pesos que la Nación le hizo a la provincia y que afecta centralmente a las políticas públicas de salud, niñez, de programas sociales, entre otras”, indicó el titular de ATE bonaerense.

Según quedó resuelto, en los próximos días se definirá la modalidad y metodología que tomarán las acciones en cada distrito de cara al 21 de abril.

Durante su intervención, Arévalo hizo hincapié en el proceso electoral en el que se adentra la CTA Autónoma en los próximos meses: “Planteé que estamos cerca de las elecciones de la CTA en agosto y que debemos incorporar en el plan de acción estas elecciones que se vuelvan parte del plan de lucha para enfrentar al gobierno nacional. Necesitamos fortalecer a las CTA que fueron claves para derrotar a Menem y, haciendo un paralelismo, si bien en estos momentos estamos en una situación similar o peor que en los noventa, fortalecer a nuestras CTA es clave para derrotar al neofascista de Milei”.

“Este gobierno está destruyendo el Estado. Desde que asumió Javier Milei no ha sacado una sola medida que favorezca a las mayorías populares”, concluyó Arévalo.