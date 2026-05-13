Funciona los martes y jueves, de 10 a 13, en Laprida e Italia. Allí se aplican vacunas del calendario y se realizan controles gratuitos de oximetría, glucemia y presión arterial.

La Posta de Salud ubicada en la peatonal Laprida continúa brindando atención gratuita a vecinos y vecinas. El operativo funciona los martes y jueves, de 10 a 13, en la esquina de Laprida e Italia.

En el lugar se aplican vacunas del calendario y se realizan controles gratuitos de oximetría, glucemia y presión arterial, con el objetivo de acercar servicios esenciales de salud a la comunidad.

Estos operativos buscan promover la prevención y el cuidado de la salud en distintos puntos de Lomas. Para más información se puede consultar las redes de Salud Lomas.