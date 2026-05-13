La Unión Cívica Radical de Quilmes alcanzó una lista de unidad que expresa la integración de todos los sectores del partido y la ratificación de una conducción comprometida con los valores, los principios y las ideas que hicieron del radicalismo una de las principales tradiciones políticas de la Argentina.

"En un tiempo donde la sociedad reclama coherencia, liderazgo y una alternativa superadora, el radicalismo quilmeño reafirma su identidad histórica: la defensa de la democracia, la república, la educación pública, la movilidad social ascendente, la igualdad de oportunidades, la ética pública y el desarrollo productivo con justicia social. Valores que no solo son la columna vertebral del radicalismo, sino también parte de lo mejor de la historia argentina", afirmaron desde la UCR.

Según lo informado, esta nueva etapa se inscribe además en una construcción política más amplia, con referencias nacionales y provinciales como Maximiliano Pullaro, Martín Lousteau y Fernando Pérez, con el objetivo de construir una alternativa moderna, republicana y transformadora, capaz de volver a enamorar a millones de argentinos, incluso a muchos de aquellos que en su momento depositaron su esperanza en Javier Milei y hoy sienten frustración.

"Al mismo tiempo, esta construcción plantea una identidad clara, diferenciada tanto del oficialismo nacional como de las experiencias del kirchnerismo, apostando a una fuerza política con vocación de poder, sensibilidad social y capacidad de gestión", dijeron.

La nueva conducción partidaria estará encabezada por Oscar García, reconocido por su trayectoria, compromiso y enorme capacidad de trabajo, acompañado por Emilse Bacaro como vicepresidenta y Carlos Calonga como secretario general.

También integran esta construcción las concejales Marcela Gago y Daniela Ferreyra, convencionales provinciales y dirigentes de todos los espacios internos, consolidando una verdadera síntesis partidaria de cara a los desafíos que vienen.

Desde la UCR de Quilmes señalaron que “la unidad no es un punto de llegada, sino el punto de partida para reconstruir una alternativa política seria, amplia y convocante para Quilmes, la provincia y la Argentina”.