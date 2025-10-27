Cada 29 de octubre se celebra el Día Mundial del ACV, recordando la importancia de la prevención y la rehabilitación oportuna.
Desde hace 35 años, INAR acompaña a personas y familias en su proceso de recuperación neurológica, con un enfoque transdisciplinario que busca no solo la mejora física, sino también la reintegración social y la reconstrucción del proyecto de vida.
Ubicado en Bernal, el Instituto ofrece un entorno accesible y confortable, con tecnología de vanguardia y atención centrada en el bienestar integral. Cuenta con Servicio de Internación, para pacientes que requieren seguimiento clínico permanente, y Hospital de Día, para quienes continúan su tratamiento intensivo regresando luego a su hogar.
Nuestra misión es brindar rehabilitación de excelencia con calidez humana y esperanza, promoviendo la autonomía y la inserción social de cada persona.
En este nuevo aniversario y en el Día Mundial del ACV, reafirmamos nuestro compromiso de seguir acompañando vidas hacia una recuperación plena.
INAR: Referencia premiun nacional en servicios de excelencia en rehabilitación neurológica y traumatológica