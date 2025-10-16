es un Centro Especializado en rehabilitación neurológica y traumatológica con internación y atención ambulatoria. La empresa fue fundada el 1 de noviembre de 1990 bajo la razón social de LEWARD S.A. Ubicada en Bernal, partido de Quilmes, provincia de Buenos Aires, fue diseñada para integrar un complejo centro de rehabilitación con la mayor comodidad contando con todos los servicios que brinda un hotel.

Nace con la idea de brindar un servicio diferente, con una concepción dinámica del concepto de salud, en donde se prioriza el bienestar psico-físico-social y en el cual el paciente puede desarrollar sus actividades de restauración física en un entorno cálido con excelencia en hotelería y un parque adaptado a sus necesidades.