INAR CUMPLE 35 AÑOS BRINDANDO SERVICIOS DE EXCELENCIA 

​INAR es un Centro Especializado en rehabilitación neurológica y traumatológica con internación y atención ambulatoria. La empresa fue fundada el 1 de noviembre de 1990 bajo la razón social de LEWARD S.A. Ubicada en Bernal, partido de Quilmes, provincia de Buenos Aires, fue diseñada para integrar un complejo centro de rehabilitación con la mayor comodidad contando con todos los servicios que brinda un hotel.

Nace con la idea de brindar un servicio diferente, con una concepción dinámica del concepto de salud, en donde se prioriza el bienestar psico-físico-social y en el cual el paciente puede desarrollar sus actividades de restauración física en un entorno cálido con excelencia en hotelería y un parque adaptado a sus necesidades

 
VISIÓN

​Ver el mayor desempeño funcional de los pacientes logrando además una inserción social y ocupacional acorde a sus necesidades e intereses potenciales.

MISIÓN

Brindar servicios de rehabilitación transdisciplinarios  
desde una política de excelencia y calidad total.

ESPECIALIDADES

  • ​ACV  ​(Accidente Cerebro Vascular)
  • Lesiones medulares
  • Ataxia Artropatías
  • Esclerosis Múltiple
  •   Poli neuropatías
  • Síndrome parkinsoniano
  •   Enfermedades reumatológicas
  • Politraumatismos

 

NOTA SOBRE INAR

