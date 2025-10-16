En un hecho de enorme trascendencia para la salud pública local, la Cooperadora del Hospital Isidoro Iriarte de Quilmes firmó en la Embajada de Alemania un contrato por un subsidio de $13.979.974, destinado a la puesta en valor del quirófano central del hospital.

El acuerdo fue rubricado por la presidenta de la Cooperadora, Sandra Torres, junto al embajador de Alemania, Peter Neven, en un encuentro que contó con la presencia de la vicepresidenta y la secretaria de la Cooperadora, además de autoridades de la Dirección del Hospital, quienes acompañaron este acto considerado histórico para la institución.

“Este es un logro trascendental, fruto de un arduo trabajo previo que nos permitió generar la conexión entre ambos países y que, sin dudas, nos abre muchas puertas hacia el 2026”, destacó Sandra Torres, visiblemente emocionada tras la firma.

El proyecto que permitirá poner en valor el quirófano fue presentado por la Dirección del Hospital y diseñado por los equipos técnicos y profesionales de la institución. Su objetivo principal es fortalecer la autonomía del servicio quirúrgico y optimizar los procesos de esterilización, mejorando la seguridad y la calidad de atención de miles de pacientes.

“Para nosotros es una satisfacción poder acompañar con este apoyo a una institución tan comprometida con la comunidad como el Hospital de Quilmes”, señaló el embajador Peter Neven, quien además destacó “la importancia de la cooperación entre Alemania y Argentina, especialmente cuando se traduce en beneficios concretos para la salud pública”.

Además de presidir la Cooperadora, Sandra Torres es directora de MyS Ingeniería, empresa socia de la Cámara de Comercio e Industria Alemana para la Argentina y del Club Alemán sede CABA. “A través de los lazos construidos a lo largo de los años, hoy vemos cómo el trabajo en red y la cooperación institucional se traducen en logros concretos para la comunidad”, expresó Sandra Torres.

En el mismo sentido, el embajador Neven subrayó que “la cooperación bilateral no solo se celebra en los ámbitos políticos o económicos, sino también en acciones solidarias y comunitarias como esta, que refuerzan los lazos de amistad entre ambos pueblos”.

Este hecho histórico no solo fortalece la misión solidaria que lleva adelante la Cooperadora, sino que también honra los 200 años de amistad entre Argentina y Alemania, una relación que continúa generando puentes de colaboración y esperanza.

“Cuando las instituciones trabajan unidas, los resultados son extraordinarios. Este subsidio nos permitirá mejorar la infraestructura hospitalaria y, sobre todo, brindar mejores condiciones a los profesionales y pacientes que cada día confían en nuestro hospital”, concluyó Sandra Torres.