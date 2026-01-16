Trenes Argentinos anunció que este domingo 18 de enero el servicio del Tren Roca no llegará a La Plata como consecuencia de los trabajos de renovación integral de vías que se desarrollan en el marco de la emergencia ferroviaria dispuesta por el Gobierno nacional.

Las tareas se concentrarán en el tramo comprendido entre Berazategui y el empalme Berazategui, donde se avanza con el recambio de distintos sectores de vía, el reemplazo de durmientes y fijaciones y el aporte de piedra balasto. Para poder ejecutar estos trabajos será necesario interrumpir el suministro eléctrico de la catenaria, motivo por el cual el servicio quedará limitado durante el domingo.

Esta intervención se inscribe dentro de una obra de mayor alcance que prevé la renovación integral de 1,5 kilómetros de vías, además de enlaces y aparatos ferroviarios, en el trayecto que une Avellaneda con City Bell, uno de los corredores más utilizados del ramal.

Además de la afectación al servicio La Plata–Constitución, la empresa informó que los trenes que conectan Plaza Constitución con Alejandro Korn, Ezeiza y Bosques vía Temperley no circularán entre las 22 del sábado 17 y las 6 del domingo 18, debido a trabajos en el sistema de alimentación eléctrica en el cuadro de la estación Temperley.

Desde Trenes Argentinos aclararon que, en caso de condiciones climáticas adversas, las obras podrían suspenderse, como ocurrió el fin de semana anterior, lo que permitiría restablecer el servicio con normalidad. No obstante, por el momento no se registran pronósticos de lluvia.