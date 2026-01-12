La diputada provincial, Mayra Mendoza, estuvo en la Escuela de Educación Secundaria Agraria (EESA) Nº 1 de Quilmes, una de las sedes en las que funciona el programa Escuelas Abiertas en Verano (EAV) 2025, en el que chicas y chicos quilmeños de 3 a 17 años participan de actividades artísticas, lúdicas, deportivas y acuáticas, en establecimientos educativos y predios del distrito, durante el turno mañana y tarde.

“Año tras año, apoyamos este programa de la provincia de Buenos Aires, al que reforzamos con aportes propios, para que la mayor cantidad posible de los niñas y niñas de nuestra ciudad puedan disfrutar el verano y garantizar su alimentación”, destacó Mayra, intendenta de Quilmes en uso de licencia y actual diputada provincial, y sostuvo que “gobernamos poniendo a nuestro pueblo en el centro de nuestras prioridades siempre y así vamos a continuar, mostrando desde Quilmes que hay una forma distinta de hacer las cosas, con solidaridad y amor”.

El Programa Escuelas Abiertas en Verano 2026, una iniciativa articulada con la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires y con la Jefatura Distrital local, se desarrolla del 2 al 30 de enero, en 46 sedes educativas, y cuenta con la participación de casi 5.000 chicos y chicas, y que tiene su inscripción abierta en los distintos establecimientos hasta agotar cupos.

Además, desde el Servicio Alimentario Escolar (SAE) se brinda el desayuno, almuerzo y merienda; y año tras año el Municipio refuerza con material didáctico yde cocina para llevar a cabo una propuesta de calidad.

En este contexto, algunas escuelas

además de la que se lleva adelante en la EESA Nº 1, realizan la propuesta en otros dos predios disponibles de la comuna: el de la UOM y el Polideportivo Municipal. Las niñas y los niños que van a las escuelas tienen la oportunidad de asistir también a natatorios 1 o 2 veces por semana; mientras que las y los docentes que realizan las actividades y acompañan son profesoras y profesores de Educación Física, de Artística o docentes de las mismas escuelas.