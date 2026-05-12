Los escándalos libertarios en Quilmes no paran. A días de sumar a un ex represor a La Libertad Avanza, de perder por paliza en el Colegio de Abogados de Quilmes, ahora la concejal libertaria Estefanía Albasetti se pasó de rosca en el Concejo Deliberante de Quilmes y acusó a su par Daniel Ferreyra de “currar”, por lo que se está elaborando la denuncia para presentarla en la Justicia.

Hecho por la que el cuerpo aprobó la “cuestión de privilegio” y que se envíe por correo la versión taquigráfica para efectivizar la denuncia por las acusaciones sin fundamentos realizadas por Albasetti.

Tras la defensa de Daniela Ferreira al rol de la Universidad pública en Argentina, y desmentir las palabras de Estefanía Albasetti, quien señalaba a la rectora de la UNQ de encabezar un acto en el seno de la Universidad, estalló el escándalo de una Albasetti sacada.

“Es una burrada propia de la persona que lo dijo”, comenzó Ferreyra. Y agregó: “No hubo asamblea estudiantil. Es mentir a la ciudadanía quilmeña”. Luego le recordó el gas pimienta, y afirmó que en el HCD está el que le tiró gas pimienta a ella y los alumnos en la UNQ.

Y para ponerle la frutilla al postre, Ferreira señaló sobre Albasetti que “esa misma persona reconoció que no pudo pasar el CBC”.

A esa altura de las palabras de Ferreira, Albasetti estalló de ira: “Estas son las palabras de una parásita de la universidad pública. Hay gente que a los 40 años está metida en la universidad haciendo política, agrediendo a los pibes que estudian y lo sabemos porque lo dicen los propios alumnos. Ella marcha porque quiere tener 50 años y seguir parasitando a los pobres pibes, y porque quiere ver si puede seguir currando.

Agredieron a los militantes libertarios hace algunos años, y esta señora estaba en primera fila haciéndose la víctima. Sos una sin vergüenza. Vas a tener canas y vas a seguir ahí adentro de la universidad currando”, reiteró Albasetti.

Al retomar la palabra Ferreyra aseguró: “Decirle a un concejal que está currando es un delito. Que se retracte o nos vemos en la Justicia”. Y tras el pedido de la Presidencia del HCD de la retractación, Albaseti se negó.

En diálogo con este medio, desde el bloque de la UCR dejaron claro que están en el armado de la denuncia penal, y como prueba presentarán la versión taquigráfica.