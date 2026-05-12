El intendente de Avellaneda Jorge Ferraresi y la jefa de Gabinete Magdalena Sierra recibieron al ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, para encabezar la inauguración de obras de ampliación y remodelación del Envión sede Isla Maciel, ubicado en Carlos Pellegrini y Tres de Febrero, en este barrio de Dock Sud.

El Programa Envión propone un espacio de acompañamiento integral para adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad social, garantizando oportunidades, escucha y acceso a derechos.

“Cuando empezamos con este proyecto la Isla era un lugar olvidado”, rememoró el intendente Ferraresi y señaló: “Gobernamos de la periferia al centro para generar equidad”. En ese sentido, anunció la construcción de una nueva pileta climatizada y un jardín maternal para el barrio.

“Vamos a seguir trabajando y la tarea es generar, con Axel Kicillof y el `Cuervo´ Larroque, un país con inclusión plena”, subrayó Jorge Ferraresi.

Por su parte, el ministro Larroque señaló: “Milei nos saca recursos todos los días. Sin embargo, duplicamos la cantidad de pibes que participan de Envión en toda la Provincia. Hoy hay más de 70 mil”.

En ese sentido, definió al programa Envión como “comunidad y familia” y destacó que nació en Avellaneda.

“Todas las veces que vengo a Avellaneda veo que Jorge Ferraresi es una máquina de gestionar y al lado tiene una compañera que lo complementa con su gran corazón y es Magdalena Sierra”, siguió el funcionario provincial.

“Vamos a poder seguir creciendo el día que Axel sea presidente para cumplir con los derechos y necesidades”, concluyó Larroque.

En la sede Maciel del programa Envión se dictan talleres de audiovisuales, arte, música, kickboxing, textil, barbería, beats, deporte y acompañamiento educativo diario en las diferentes asignaturas escolares.

La puesta en valor del edificio municipal incluyó: la construcción de dos nuevas aulas en planta alta; gradas para el sector de la cancha y vestuarios; y renovación de carpinterías, pintura, pisos y núcleos sanitarios.

Del acto participaron: la directora Provincial de Juventudes, Ayelén López; la directora provincial del Programa Envión, Carolina Schmukler; las diputadas provinciales Romina Barreiro y Ana Balor; la secretaria de Desarrollo Social local, Paula Bonetti, la directora de Envión Avellaneda, Brenda Conti; y la Coordinadora de Envión Isla Maciel Lorena Molina.