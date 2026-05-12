La Direcciòn de Zoonosis de la Municipalidad de Quilmes llevó adelante un impactante operativo en un templo umbanda de la calle Bernardo de Irigoyen, donde rescató más de 40 animales que se encontraban en pésimas condiciones sanitarias, hacinados y sin alimentación.

La intervención se originó a partir de imágenes aportadas por una vecina, que daban cuenta de la presencia de animales dentro del predio. A partir de esa denuncia, se dio intervención a la Policía y a la Justicia. Zoonosis radicó la denuncia en la comisaría correspondiente y la fiscalía interviniente dispuso una orden de allanamiento con el objetivo de secue…

[18:31, 12/5/2026] ADN @di_nucci: Maltrato animal en Quilmes Oeste: Rescatan a más de 40 ejemplares de un templo

En un operativo conjunto entre la Dirección de Zoonosis de la Municipalidad de Quilmes, la Policía y la Justicia, se desmanteló una situación de extrema crueldad en un templo ubicado sobre la calle Bernardo de Irigoyen. El procedimiento resultó en el rescate de más de 40 animales que se encontraban hacinados y en condiciones sanitarias deplorables.

Los puntos clave del operativo:

* Origen del caso: La intervención se activó tras la denuncia de una vecina, quien aportó pruebas visuales sobre la presencia de los animales en el predio.

* Escenario crítico: Al ingresar, las autoridades hallaron gallinas, cerdos, ovejas y cabras conviviendo entre suciedad y sin alimento. Se confirmó el hallazgo de ejemplares ya fallecidos y otros en estado agónico, presuntamente destinados a rituales de sacrificio.

* Reincidencia: El lugar ya contaba con antecedentes. En 2024, se había registrado un incidente similar cuando un animal moribundo fue retirado del mismo domicilio en el baúl de un auto.

* El destino de los rescatados: La Fundación Planeta Vivo colaboró con el traslado y tránsito de los animales, que ahora están bajo revisión veterinaria para determinar su estado de salud general.

Tensión por el marco legal

Durante el allanamiento, los responsables del templo intentaron argumentar que las prácticas se daban bajo el amparo de la libertad de culto. No obstante, desde el área de Zoonosis fueron categóricos: