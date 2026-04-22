Se llevaron a cabo en la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) las jornadas “Autismo en Red”, un encuentro de concientización sobre el autismo y la neurodivergencia. El evento contó con la participación de diversas áreas de la universidad, funcionarios municipales y provinciales del ámbito educativo, profesionales de la salud y organizaciones sociales dedicadas a la temática.

La primera mesa de debate, titulada “Redes integradas de salud en neurodesarrollo y autismo: desafíos desde la prevención a la intervención”, contó con las exposiciones de Lourdes Farías, directora Provincial de Salud; integrantes del equipo del Hospital de Rehabilitación “Dr. J.M. Jorge”; personal de la Unidad de Desarrollo Infantil del Hospital “Elina de la Serna” y la psicóloga Cielo Glerean y la pediatra Florencia Musto del equipo de trabajo del Hospital “Ricardo Oller”.

Posteriormente, bajo el eje “Inclusión educativa: entre el derecho y la práctica”, disertaron Karina Castagnola (Asociación Hablemos de Autismo en Quilmes), Gabriela Capel (UNQ), Pablo Vinuesa (Inspector Jefe de la Región 4) y Leonardo Casazza (Director General de Educación de Quilmes).

Los participantes destacaron la importancia de estos espacios: “Es fundamental profundizar la articulación entre los diversos actores y seguir visibilizando esta temática en nuestra comunidad; todos estamos involucrados y podemos aportar”, expresaron.

Por su parte, Casazza recordó que, a 20 años de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Ley de abordaje integral para personas con TEA (promulgada en 2014 y reglamentada recién en 2019) aún se aplica de forma “parcial e insuficiente”. Afirmó que esta norma puso al sistema educativo ante un cambio de paradigma para el cual “no estaba preparado ni edilicia, ni estructural, ni simbólicamente”.

Tras denunciar el desfinanciamiento del Gobierno Nacional hacia las universidades y el área de discapacidad, el funcionario recordó el compromiso de la gestión local: “Cuando Mayra Mendoza asumió en 2019, se comprometió a intervenir en todas las escuelas y así lo hicimos”, señaló, mencionando programas como “Conocé Quilmes” y “Quilmes Coopera”.

Finalmente, Casazza aseguró que para el municipio la diversidad “no es un problema a resolver, sino una riqueza a reconocer”. Concluyó que el objetivo es “transformar la escuela para que abrace a todos y todas en una inclusión transformadora y duradera”.