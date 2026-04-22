“Hacía muchos años que no se ponía el cementerio en estas condiciones y es necesario. Es respetuoso con la memoria de los familiares darle valor a este espacio. Esto era una deuda que teníamos como Municipio, darles respuestas a las familias que tienen seres queridos en este lugar. El arreglarlo, ponerlo lindo y que los vecinos también sientan propio este lugar”, afirmó Eva, acompañada por el Secretario de Servicios Públicos, Sebastián García y el director del Cementerio Municipal, Guido Humeres.En este marco, García indicó: "Nosotras y nosotros, como proyecto de gobierno municipal, nos propusimos poner en valor y recuperar este espacio sagrado para las y los vecinos de Quilmes. Fue una decisión política de nuestra actual diputada provincial e intendenta en uso de licencia, Mayra Mendoza, y que hoy con nuestra jefa comunal interina, Eva Mieri, pudimos recorrer. Estamos orgullosos de las tareas realizadas, y tenemos que seguir trabajando por el Quilmes que nos merecemos".Por su parte, Humeres comentó: “Con gran agrado recibimos en el día de hoy la visita de la intendenta interina Eva Mieri al Cementerio Municipal de Quilmes. Hemos mostrado los trabajos habituales de mantenimiento y puesta en valor que se realizan diariamente en nuestro querido camposanto”.Es importante destacar que los trabajos incluyen una puesta en valor de la entrada principal, pintando además todos los ingresos del camposanto. Asimismo, se renovaron las 3 porterías con la colocación de dos barreras vehiculares para el ingreso.La obra también incluye la puesta en valor de los baños públicos ubicados en el ingreso 1 (La Guarda y Pringles) y en el ingreso 2 (La Guarda y Monroe). En la misma línea, las tareas abarcan la refacción de la cruz mayor y de las nicheras municipales; la colocación de señalética en todo el cementerio; la instalación de 32 cámaras en el predio; la colocación de 35 tachos de hierro dobles; la restauración de distintos monumentos; la parquización de las secciones 7, 8 y 9, donde se plantaron más de 50 árboles y finalmente la puesta en valor del edificio central, el hall de ingreso y la administración.Vale mencionar también que la necrópolis cuenta actualmente con ocho agentes administrativos, con atención de lunes a viernes de 7 a 14 y los sábados, domingos y feriados de 7 a 12.Participó también de la actividad el subsecretario de Servicios Públicos, Silvio Sarti, entre otros funcionarios.