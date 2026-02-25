Se viene una noche mágica en el Centro de Jubilados 'Nostalgias del Ayer'. Será este viernes 27 de febrero a las 20 horas, en una noche donde habrá música, baile y muchadiversión.

Habrá cena, show, banda en vivo y baile de bachata. ¡No te lo pierdas!

"Es un evento que con mucho esfuerzo se hizo es todo apulmon, espero que puedan asistir ", contaron los organizadores.

Detalles del evento:

- Fecha y horario: Viernes 27 de febrero de 2026, de 20:00 hs a 01:00 hs.

- Lugar: Av. Las Heras 646 - Quilmes.

- Shows: Show en vivo con "La Santimán" y show de bachata con Eduardo Ramírez.

- Cena: Pizza y postre incluidos.

- Entrada: $20.000.

- Reservas: al teléfono 1161001446.