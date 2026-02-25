Lanús Gobierno informa que este viernes 27, sábado 28 de febrero y domingo 1 de marzo, de 18 a 00, se desarrollará una nueva edición del programa “Noches en el Parque” en el Parque Central Las Colonias, ubicado en Salta y Purita en Remedios de Escalada, que tendrá con múltiples propuestas gastronómicas, actividades recreativas y películas al aire libre para disfrutar en familia.

Esta iniciativa cuenta con un Paseo Gastronómico que funciona de 12 a 00 y también está disponible los miércoles y jueves de 15 a 23; a su vez el viernes, sábado y domingo se encontrará abierto el Parque Ambiental de 18 a 23:30, donde se dictarán Talleres de Lombricompost (viernes 27 a las 19:30), de Mariposas y Equilibrio Ecosistémico (sábado 28 de febrero a las 19:30) y de Gobernanza Ambiental: el rol del Municipio y la comunidad (domingo 1 de marzo a las 19:30).

Además habrá un Anfiteatro Natural, donde el viernes se realizará una clase de zumba a las 18; habrá shows de DJ Flowerboy a las 19; de Calamardos a las 20:30 y a las 21:30 se proyectará la película “Un cuento chino”. Mientras que, el sábado, se realizará una clase de bachata a las 18; y se presentarán Abrakadabra Kabradepata a las 19 y Los Raviolis a l as 20. Y, el domingo, se llevará a cabo una clase de gimnasia a las 18; estarán presentes Iván Cortez a las 19, el Ballet Municipal de Folklore a las 20 y La Barbarie a las 20:30; y pasarán la película “Mamá se fue de viaje” a las 21:30.

Los accesos serán por Salta y Purita, Ferré y Almeyra, Ferré y Cnel. Allende, 29 de Septiembre N° 2800 y Cabrero y Córdoba. Cabe recordar que esta propuesta busca que los ciudadanos y las ciudadanas puedan acercarse a disfrutar del Parque en el marco de la temporada estival.