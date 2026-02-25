Los equipos de fútbol de la Filial Boca Berazategui recibieron un reconocimiento al compromiso, la dedicación y el trabajo durante la temporada 2025 en una emotiva ceremonia que contó con la participación del intendente municipal, Carlos Balor.

Durante el acto, realizado en el Polideportivo Municipal N° 5 del barrio La Serranita, el Intendente acompañó y felicitó a los y las futbolistas de los equipos Zurda Bostera (Masculino libre -juegan torneos interfiliales-), Real Boca Juniors (Femenino libre -participaron de la Copa Autonomía Berazategui y juegan torneos interfiliales), Sub 16 Femenino (se están preparando para participar en torneos) y Fútbol Inclusivo (Campeones del Mundial de Clubes 2025 en Houston, Texas -EE.UU-), quienes además homenajearon al Dr. Juan José Mussi portando un brazalete de color naranja en su memoria.

En el encuentro también se anunció que a partir de marzo, la Filial contará con su propia Escuela de Fútbol Formativo en el predio deportivo Giuseppe Meazza FC -calle 27 y 136-; y se jugaron dos partidos mixtos.

“Gracias a todos los boquenses. Felicito a la Filial por todo el trabajo social que hace. Hoy entrego estas medallas en nombre del Dr. Juan José Mussi, vamos a seguir su camino y no les vamos a fallar”, destacó Balor durante la entrega de medallas.

Seguidamente, Jorge Alberto Medrano, presidente de la Filial Boca Juniors Berazategui, expresó: “Agradecemos al Intendente, a su Gabinete, a todos los asistentes, a la Comisión, a los que siempre ponen el pecho, a los chicos y chicas que nos representan y a sus familias. Berazategui nos une y la Filial está para lo que necesiten”.

En tanto, Lucía Vega, integrante de la Comisión fiscalizadora del Club Atlético Boca Juniors y de la Filial Boca Berazategui, comentó: “Expresamos nuestro agradecimiento con el Dr. Mussi. Con él comenzó la creación y apertura de la Filial. Nos escuchó, nos acompañó en este trabajo, por eso hoy los jugadores durante el evento usaron el brazalete naranja que dice Juan José Mussi siempre, recordándolo con afecto. Tenemos el privilegio de que tantos chicos y chicas formen parte de nuestra Filial y jueguen oficialmente en un Club como Boca. Hoy recibimos con muchísimo cariño al intendente Carlos Balor y realizamos la entrega de medallas y reconocimientos”.

Por su parte, Delfina Díaz, jugadora del equipo de Sub 16, comentó: “Hoy estuvimos con los chicos y chicas de la Filial, nos acompañó el intendente Carlos Balor y jugamos un poco. Les agradecemos a todos por acompañarnos y por el reconocimiento, que es muy importante, por el desempeño, el esfuerzo, la participación y el compañerismo”.