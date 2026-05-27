Lanús Gobierno realizará una nueva edición del operativo “Sábados de Salud en el Barrio” este sábado 30 de mayo, de 10 a 14 en la plaza del Futuro, ubicada en Pje. Aguirre y José María Moreno en Lanús Oeste, con la finalidad de que los ciudadanos y las ciudadanas accedan a diversos servicios de salud de forma gratuita.

Durante la actividad se brindará vacunación eventual, estacional y de calendario anual completo; colocación y extracción de implantes subdérmicos anticonceptivos y de DIU; toma de PAP; aplicación de anticonceptivos inyectables; testeo rápido de VIH/sífilis; actualización de recetas; y se darán charlas sobre salud sexual y métodos anticonceptivos.

Además, habrá postas de promoción y prevención sobre hipertensión y diabetes (toma de TA, glucemia y oximetría); consultoría sobre salud nutricional; control de talla y peso; y un espacio para niñeces con talleres sobre salud bucodental, ESI, salud sexual y reproductiva; además del recursero sobre consultorios IVE/ILE.

El lugar también contará con un espacio para la atención de mascotas, en el que se darán vacunas antirrábicas, se entregarán identificadores y se brindará información sobre Puntos de castración y Clínica Veterinaria Municipal. Otros beneficios estarán ligados a distintas prestaciones en salud y vinculación con la comunidad, empadronamiento (HSI) e inscripción a SUMAR.

Cabe destacar que, en caso de lluvia, el operativo quedará suspendido.