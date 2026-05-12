El Gobierno nacional oficializó un nuevo recorte sobre las universidades públicas y la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) vuelve a estar entre las más perjudicadas: le quitaron $700 millones destinados a infraestructura. A esto se suma la pérdida de más del 33% del poder adquisitivo de docentes y no docentes desde la asunción de Javier Milei y una caída acumulada del 41,6% del presupuesto universitario en valores constantes entre 2023 y 2026.

Frente a esta situación, el senador provincial de Avellaneda, Emmanuel Santalla, expresó su preocupación por el impacto concreto que estas políticas tienen sobre la comunidad educativa local.

“Mientras Milei gobierna para unos pocos, miles de pibes y pibas de Avellaneda hacen malabares para poder estudiar: trabajan dos o tres laburos, viajan horas y aun así llegan con lo justo. Y encima el Gobierno les responde con más ajuste y menos oportunidades”, sostuvo Santalla.

En ese sentido, remarcó que el recorte no solo afecta obras e infraestructura, sino también las condiciones de cursada, el funcionamiento cotidiano de las universidades y el salario de quienes sostienen la educación pública.

“La UNDAV es una herramienta de movilidad social para miles de familias trabajadoras de nuestra ciudad. Vaciarla es atacar el futuro de Avellaneda”, afirmó.

Por último, Santalla señaló que “tenemos que volver a construir un país donde entrar a la universidad no sea un sacrificio imposible, sino una oportunidad real para todos, como supimos hacerlo con Néstor y Cristina”.