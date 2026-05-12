A horas del inicio de la marcha en Defensa de la Universidad pública, la legisladora Bonaerense e intendenta de Quilmes en licencia, Mayra Mendoza, dejó clara su postura en redes sociales, marcnado las diferencias de los gobiernos de Milei, Macri y Cristina. El posteo completo.

“Cuando decimos que la libertad de @CFKArgentina es en sí misma un programa de gobierno, nos referimos, por ejemplo, al desfinanciamiento de las universidades, contra el que hoy marchamos.

La prisión de Cristina es una amenaza contra toda la dirigencia, para que nadie se anime a hacer lo que hay que hacer. Por ejemplo, para que no se invierta en universidades nacionales. 17 se crearon entre 2003 y 2015, 9 de ellas en nuestro conurbano bonaerense, todas con su adecuado financiamiento.

Se trataba de un modelo de país que permitió primeras generaciones de estudiantes universitarios en muchas familias y preparación de ciudadanos y ciudadanas para un modelo productivo que demandaba sus saberes. Hoy, todo eso está en peligro.

Mientras empezaba la persecución judicial contra CFK, también iniciaban una campaña de difamación contra las universidades del conurbano. ¿Se acuerdan de @mauriciomacri quejándose al respecto? En su continuidad, @JMilei, Cristina está secuestrada y las universidades, en peligro de cierre.

Es imposible desligar una cosa de la otra. Pueden llevarse por delante la educación universitaria pública, gratuita y de calidad porque antes embistieron contra la política y la dirigente que logró los mayores avances de nuestra historia en la materia, siguiendo la línea de Perón y el desarancelamiento.

Y no va a ser posible recuperar ni eso ni nada mientras no sea reivindicado, en los hechos y en las palabras, el período de nuestra historia que representa la antítesis de la tragedia actual.

CRISTINA LIBRE TAMBIÉN POR UNA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA PÚBLICA, GRATUITA Y DE CALIDAD."