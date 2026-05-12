El dirigente del Frente Renovador de Avellaneda, Armando Bertolotto, publicó una extensa columna de opinión titulada "No es por ahí, los tontos somos nosotros", en la que cuestionó el rumbo económico y político del gobierno de Javier Milei y llamó a la oposición a construir una alternativa centrada en las mayorías sociales.

En el inicio de su reflexión, y en una nota aparecida en Avellaneda Hoy, Bertolotto sostuvo que el Presidente "es medio loco pero no tonto" y agregó una referencia a la obra teatral que Milei protagonizó en 2019 junto a Nito Artaza y Karina Milei.

"Milei es medio loco pero no es tonto. Digo medio porque otro tanto se hace, como en la obra de teatro que protagonizó en 2019 bajo la dirección de Nito Artaza y con la actuación de Karina Milei, donde lo sacaban con un chaleco de fuerza", expresó.

Para Bertolotto, el oficialismo no busca representar a la mayoría de los argentinos, sino consolidar un núcleo de apoyo reducido pero firme.

"El no pretende ser un líder popular al que quieran la mayor cantidad posible de argentinos. La estrategia de Milei es gobernar para una minoría que se beneficie con el carry trade, comprando dólares baratos y estables, pasándolos a pesos con altos rendimientos de intereses y después volver al dólar con ganancias exorbitantes", señaló.

Además, sostuvo que el Gobierno gobierna "para los pudientes de barrios cerrados o caros que pueden pasear por el mundo gastando menos que en la costa atlántica".

En otro de los pasajes centrales de su columna, Bertolotto hizo referencia al concepto de "la intelligentsia", utilizado por Arturo Jauretche, para cuestionar a determinados sectores sociales.

"Gobierna para lo que Arturo Jauretche denominaba ‘la intelligentsia’, es decir, aquellos que tienen actitudes y piensan que son más de lo que son, pero terminan siendo funcionales a los más poderosos", sostuvo.

También agregó una crítica hacia sectores sociales atravesados, según su mirada, por el resentimiento social: "Gobierna para los resentidos, para aquellos que, como a ellos no les va bien, disfrutan cuando a gran parte de la comunidad le va peor".

Bertolotto aseguró además que el oficialismo apuesta a sostener un núcleo duro de apoyo cercano al 30 por ciento y cuestionó el rol de parte de la oposición frente a los casos de corrupción y escándalos políticos.

"Somos tontos si pensamos que con casos como la estafa Libra, el nuevo rico de Adorni o los robos de Spagnuolo en la ANDIS con los medicamentos de los jubilados vamos a resultar beneficiados, porque cuando uno acusa a estos chorros nos saltan con un energúmeno como Julio López tirando bolsos con millones de dólares dentro de un convento", afirmó.

También criticó los ataques del Presidente hacia el periodismo y aseguró que el Gobierno se apoya en el desprestigio de algunos sectores de la prensa para fortalecer su discurso.

"Milei ataca a la prensa porque aprovecha su mala imagen de ensobrados, de un lado o del otro, con muy pocas excepciones", escribió.

Asimismo, Bertolotto planteó que la oposición debe abandonar una lógica centrada únicamente en las denuncias y enfocarse en explicar las consecuencias sociales del actual modelo económico.

"La oposición debe dejar de ser tonta y defender lo indefendible. Tiene que concentrarse en concientizar a la gran mayoría de que por ese lado no es, que no queremos un país para pocos denigrando a una clase media que fue orgullo en toda Latinoamérica", afirmó.

Por último, el referente del Frente Renovador comparó el contexto actual con experiencias económicas de otras etapas de la historia argentina, como la "tablita" de José Alfredo Martínez de Hoz durante la dictadura militar y la convertibilidad impulsada por Carlos Menem y Domingo Cavallo en los años noventa.

"Experiencias como las de Milei siempre terminaron mal. Recordemos la plata dulce de Martínez de Hoz o el uno a uno de Menem y Cavallo, que terminó explotando en la crisis de De la Rúa", expresó.

Finalmente, Bertolotto concluyó con un llamado a reorganizar políticamente a la oposición: "La oposición debe concentrarse en esa concientización para ganarle las elecciones a este rejuntado de buscavidas, aprovechadores y algunos medio locos, pero que de tontos no tienen nada".