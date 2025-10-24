Un impresionante despliegue policial sacudió la tranquilidad de los vecinos de Bernal en la madrugada de este viernes, cuando el Grupo de Apoyo Departamental (GAD) irrumpió en dos edificios de la zona en busca del presunto integrante de una peligrosa banda dedicada a cometer "entraderas" en domicilios.

El operativo, que incluyó ocho allanamientos simultáneos en el marco de la misma causa, tuvo su punto más álgido a las 5:30 de la mañana en la calle Avellaneda. El fuerte estruendo al quebrar los accesos, seguido de gritos y corridas, despertó a los residentes, quienes en un primer momento pensaron que se trataba de un sismo o un asalto comando.

La fuerza de élite, que brinda apoyo táctico a la Policía Departamental, centró su búsqueda en el departamento 3° H de uno de los inmuebles, donde se sabía que hasta hace dos meses había vivido el sospechoso junto a su pareja y sus dos hijos pequeños, uno de ellos con autismo.

El Prófugo no fue encontrado, sí su familia

Según fuentes cercanas a la investigación, los agentes allanaron al mismo tiempo otro complejo habitacional conocido como "Maconda". Si bien la policía logró dar con la mujer y los niños, el principal objetivo del operativo no fue encontrado en ninguno de los domicilios. Se presume que el hombre se dio a la fuga o ya no reside en la zona de Quilmes.

La investigación está a cargo de la Fiscalía N° 7 de Quilmes, liderada por la Dra. Ximena Santoro, quien impulsa la causa por "robo en domicilios". Los allanamientos buscan desarticular por completo una banda de asaltantes que habría protagonizado una serie de "entraderas" violentas hace unos cuatro meses en la jurisdicción de la Comisaría Tercera de Quilmes.

El GAD se retiró de los edificios tras varias horas de diligencias, sin lograr la detención del principal sospechoso, pero con el objetivo de obtener nuevos elementos de prueba que permitan su inminente captura. La fiscalía continúa con las pesquisas para dar con el paradero del delincuente y el resto de los miembros de la organización.