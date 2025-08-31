La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, y la candidata a 1ª Concejala de Fuerza Patria Quilmes, Ceci Soler, realizaron este sábado una recorrida por el barrio Dreymar, de Quilmes Oeste, el centro de San Francisco Solano, y la feria de Ezpeleta, donde dialogaron con los vecinos y comerciantes acerca de las obras que se están ejecutando en las distintas zonas y la importancia de ir a votar en septiembre y en octubre por Fuerza Patria.

“Seguimos caminando las calles de Quilmes puerta a puerta, porque creemos en la fuerza de las verdaderas redes sociales: el diálogo cara a cara con nuestros vecinos y vecinas. Cada conversación reafirma lo mismo: que no nos resignamos al abandono ni al ajuste, que tenemos un proyecto que transforma la vida cotidiana y que cuenta con la fuerza de la militancia y la esperanza del pueblo. Este 7 de septiembre y el 26 de octubre llenemos las urnas de votos con la bandera argentina, para seguir defendiendo la dignidad y el futuro de Quilmes”, sostuvo Mayra, candidata a 3ª Diputada Provincial por la Tercera sección electoral, acompañada por candidatos a concejales de Fuerza Patria Quilmes.

Y aseguró: “En este último sábado de campaña, seguimos pidiendo el acompañamiento a Fuerza Patria en Quilmes y en toda la provincia. En el diálogo con vecinos y vecinas, encontramos la preocupación y el temor por un gobierno como el de Javier Milei, que les hace la vida cada día más difícil, pero también la vocación por usar el voto para dar un mensaje que ponga límites y reconstruya la esperanza: a eso nos debemos como militantes políticos y vamos a seguir trabajando para hacerlo realidad”.

La jornada comenzó con un puerta a puerta en el barrio Dreymar, donde charlaron con los vecinos sobre las tareas de pavimentación que se están desarrollando allí, facilitando el acceso al lugar y la entrada ambulancias, bomberos, remises y recolección de residuos.

La actividad siguió en la avenida 844, de Solano, donde conversaron con vecinas, vecinos y comerciantes sobre las importantes obras de infraestructura que se hicieron (entre ellas, el ISFDT Nº 83, la Ciudad de los Deportes, el Anexo Municipal y decenas de asfaltos) y las que se vendrán, como el Natatorio Municipal, nuevos pavimentos, y más.

Finalmente, Mayra recorrió la feria de Ezpeleta, donde llamó a votar por los candidatos de Fuerza Patria Quilmes para darle continuidad a las mejoras en el barrio y ponerle un freno a las políticas del gobierno de Javier Milei.