Pablo Domenichini, primer candidato a diputado provincial por la lista SOMOS BUENOS AIRES recorrió este sábado la ciudad de Quilmes, dando un fuerte respaldo a la lista local. Tras una recorrida por los medios de prensa quilmeña, Domenichini, acompañado por el tercer candidato a diputado provincial de su lista, Fernando Pérez; definió a su espacio “como la única alternativa de salir por arriba de este desastre a dos bandas que vivimos día a día”. “Hace años nos empujan a votar por los unos en contra de los otros y lo único que hacemos es terminar votando en contra nuestra”, aseguró.
Domenichiny y Pérez recorrieron los principales puntos de la Ciudad junto a los candidatos locales, Tatiana Sanabria Sicco, Gustavo Filaretti, Agustin Amanquez y Eyleen Viglianco. Con ellos recorrió ferias, dialogó con los vecinos y reflexionó sobre “lo raro” de estar compitiendo contra Mayra Mendoza. “Una intendenta que en pleno ejercicio de su mandato, le dice a sus vecinos “chau, me voy a la Provincia” -si es que acaso cumple su palabra- y hace campaña mostrando obras de su Municipio con una vocación de confundir que muestra lo que siempre exhibe el camporismo: un desprecio absoluto por la capacidad de los vecinos de comprender la realidad y entender estas dinámicas perversas.”
Por otro lado, para Domenichini “Del otro lado de los bandos compito con un comisario sin recorrido territorial, elegido porque el libertarismo tiene el mismo concepto de los vecinos: que la gente es boba y fácil de engañar: si hay inseguridad y eso es lo que más preocupa al votante, hace campaña con un comisario”.
FENTANILO: SOCIOS PARA LA MUERTE
“Mileismo y kirchnerismo tienen los mismos socios. Hay más de cien argentinos muertos en pocos meses por una misma causa, en lo que representa la mayor tragedia sanitaria nacional después de la pandemia”, señaló en otro tramo de sus palabras. Los mismos socios a la hora de hacer pelota la salud de un país. Los negocios con el laboratorio del fentanilo contaminado, son factura para estos dos bandos que comparten las mismas matrices mafiosas”, señaló para preguntarse ¿Queremos ser cómplices?. “Nosotros , no”, remató. “Yo le pido a los vecinos que antes de ir a votar, piensen sinceramente si quieren seguir con una ruleta rusa donde no se sabe a quien le toca al otro día. Hay que reaccionar”, sostuvo.
FIN DE CICLO
“Este 7 de septiembre es fundamental que la gente vaya a votar. Se lo pedimos especialmente al que no quiere hacerlo porque siente que ya lo estafaron a dos bandas”, sostuvo el candidato a diputado provincial. “Tenemos dos modelos en pugna: uno con un presidente que llama a odiar a todos los que no piensan como ellos, que insulta a un niño autista y que además, finge demencia con una banda de ladrones. Y por el otro a otra banda cuya líder esta con una tobillera electrónica, conformando un espacio donde se están matando entre ellos y que ya probaron que atrasan un par de décadas, por lo menos”, aseguró.
Domenichini integra un espacio que apuesta a “preparar el terreno en las cámaras para el próximo gobierno. Que debe ser el emergente de los mejores gobernadores que tiene este país. Los únicos que pueden garantizar que se puede bajar el gasto sin hambrear jubilados y destrozar la educación pública, que la seguridad sea un tema tratado sin ideologismos y con eficacia, que la economía tenga sentido productivo y no financiero y que no se rompa lo poco que queda en pie”, sostuvo. “Hay que ir hacia ese fin de ciclo malsano que nos arruino distrayéndonos con peleas poco creíbles. Y en la provincia de Buenos Aires, terminar de una vez con la máquina de clientelar.”
En este sentido, Domenichini adelantó que los proyectos provinciales de su espacio, apuntan a “La reducción del gasto político con una discusión concreta en materia de unicameralidad legislativa”. “El bonaerense que come mal, no puede educar al hijo y tiene miedo que lo maten a cada rato, ya no se banca mantener cientos de asesores, pasajes, choferes, autos. Ahí vamos. No con motosierra. Vamos con inteligencia estratégica y gestión en serio”.
