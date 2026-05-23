La biblioteca popular "La Morenoteca" organiza una nueva actividad cultural abierta a toda la comunidad. En esta oportunidad, se llevará a cabo un Encuentro de Cine dedicado a repasar la obra de Charles Chaplin, considerado "el Genio del Cine Mudo".

El evento propone un espacio de encuentro para compartir un café, algo rico y disfrutar de la proyección de cortometrajes seleccionados. La moderación y el debate posterior estarán a cargo de Sergio Torreta.

"Una oportunidad para reunirnos y conversar en el club de barrio más lindo del mundo", expresaron desde la organización.

Detalles del evento:

Fecha: Viernes 28 de junio

Hora: 19:00 hs.

Lugar: Club Moreno

Valor de la colaboración:

Socios: $2.500

No socios: $3.000