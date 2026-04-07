La Escuela Municipal de Música de Berazategui celebra su 40° aniversario con clases magistrales gratuitas, abiertas a toda la comunidad. La primera tratará ejercitación de canto y se realizará el miércoles 8 de abril, a las 18 horas, en el Complejo Cultural Municipal Rigolleau (Calle 15 Nº 5675). Estará a cargo de la soprano Mónica Capra.

Marcela Oviedo, directora de la Escuela de Música de la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad, comentó: “Este año celebramos el 40° aniversario de la Escuela, que fue creada en 1986 por Edgardo Palotta y hoy cuenta con una gran oferta académica. Esta trayectoria de 40 años fue posible gracias al apoyo e impulso que siempre tuvimos del Dr. Juan José Mussi y actualmente del intendente Carlos Balor”.

Asimismo, destacó: “Hoy, la Escuela cuenta con bajo, guitarra, batería, guitarra criolla, piano, producción musical, coro, taller de canto, canto colectivo, canto para adolescentes y un montón de actividades con 27 profesores en el área. Si bien tiene su sede en el Complejo Cultural Municipal Rigolleau, cuenta con talleres barriales. Quienes los cursan y quieren seguir con su formación, vienen a la Escuela de Música. Son tres años de formación y uno optativo de perfeccionamiento. Los estudiantes conocen su instrumento, aprenden lenguaje musical, apreciación musical, práctica coral y práctica de conjunto”.

Quienes deseen conocer el cronograma de las clases abiertas, pueden ingresar en Berazategui.gob.ar/cultura.