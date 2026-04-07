En el marco de un nuevo aniversario de su fundación, la ciudad de Avellaneda conmemorará este martes 7 de abril sus 174 años de historia con un acto especial en el Centro Municipal de Arte (CMA).

La actividad se llevará a cabo a partir de las 18.15 en la sede ubicada en San Martín 797, donde se realizará la tradicional entrega de distinciones a vecinos y vecinas destacadas de la comunidad, en reconocimiento a su compromiso y aporte al desarrollo local.

El evento, con entrada libre y gratuita, invita a toda la comunidad a participar de una jornada que busca poner en valor la identidad, la historia y el presente de Avellaneda, a través del reconocimiento de quienes contribuyen día a día al crecimiento de la ciudad.

De este modo, el municipio celebra un nuevo aniversario reafirmando el sentido de pertenencia y el vínculo con su comunidad.