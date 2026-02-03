En momentos en que el PJ Bonaerense sigue en tiempos de definiciones, el concejal de Avellaneda, Luca Bertolotto, pidió definiciones, y señaló que "no le tiene miedo a la palabra interna". Asimismo, reclamó que "este año terminar de definir la alternativa al gobierno de Milei de cara el 2027", destacando la figura de Axel Kicillof.

“Como peronista, para mí este año tenemos que terminar de definir la alternativa para el 2027. Yo no le tengo miedo a la palabra interna. Lo ideal quizás es una lista de unidad, pero tiene que tener sentido para ganar las elecciones y hacer un buen gobierno. Si no está alineado en ese sentido, prefiero que haya una interna y que se resuelva. Para mí, no podemos perder más tiempo”, afirmó Bertolotto en declaraciones a política del Sur.

“Si queremos proveer una alternativa al gobierno de Milei, hay que hacer una alternativa seria, con ideas claras, con propuestas claras, con un liderazgo claro. La manera en que eso se resuelva, si es con diálogo, será con diálogo y si no será con interna, a veces son necesarias. Todo está supeditado a que en el 2027 se pueda presentar una alternativa seria, formada, con propuestas claras, que den una alternativa de gobierno a esto que estamos viviendo”, subrayó.

Y consideró que al interior del Partido existen tensiones y cosas no resueltas: “Me parece que es lo normal en cualquier partido grande, histórico, como es el peronismo. No es raro que haya diferencias, así funciona la democracia y los partidos políticos. Se resuelven o quedarán latentes, y si quedan latentes, eventualmente te generan problemas de gestión, como pasó en el Frente de Todos. Así que me parece que es momento de ordenarse”.

Por último, destacó: “Surgirán nuevas diferencias y también es normal, es sano. Tampoco se puede vivir siempre escondiendo la diferencia, en algún momento hay que resolverlas por un lado o por el otro y presentar algo bien armado”. Y sobre un posible nuevo dirigente, afirmó que “yo estoy viendo lo que pasa, cómo lo resuelve la dirigencia. Mi corazón está más con el Frente Renovador, pero también me parece que el gobernador si tiene la voluntad de dirigir, tiene los pergaminos necesarios. Es una cuestión de que se anime. Lo tienen que resolver ellos”.

Por otro lado, Bertolotto se refirió a la gestión local en Avellaneda del intendente Jorge Ferraresi. Sobre los diferentes avances a nivel local, manifestó que “fue una continuidad de lo que es la gestión de los últimos años”.

“Los resultados hablan por sí mismos y se ratifica mediante el voto prácticamente en todas las secciones, por no decir en todas. Hay gente que está empezando a querer vivir en Avellaneda, vecinos que disfrutan su ciudad, grandes proyectos que son transformadores”, afirmó.