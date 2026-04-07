El próximo viernes 10 de abril, desde las 20.30 hs estarán compartiendo sus canciones en el Centro Cultural Raymundo Gleyzer de Quilmes.

Juan Falú (nacido en Tucumán en 1948) es un destacado guitarrista, compositor y docente argentino, referente fundamental del folclore nacional. Es reconocido por su labor como fundador y director del festival "Guitarras del Mundo" y por la creación de la Carrera Superior de Folclore y Tango en el Conservatorio Manuel de Falla.

Por su parte, Silvia Iriondo inició su camino musical a comienzos de los años 70, consolidando una propuesta artística centrada en la reinterpretación del folklore argentino desde una mirada contemporánea. Su obra se caracteriza por la exploración de la “música del paisaje”, integrando tradiciones ancestrales y composiciones propias en un lenguaje que fusiona lo popular con lo urbano.

Para reservar tu lugar podés escribir al 11-5570-0480.