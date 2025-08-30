El intendente de Lanús, Julián Álvarez, y el secretario de Gobierno, Leandro Decuzzi, recorrieron las nuevas obras de puesta en valor llevadas adelante en la Plaza Concordia ubicada en Itapirú 230, Valentín Alsina.

“Esta obra surgió a raíz de un pedido de los propios vecinos y vecinas durante una de las recorridas por el barrio. Estamos muy satisfechos porque podemos dar respuestas a esa solicitud utilizando recursos propios, como los que se producen en el Corralón municipal”, manifestó el Intendente.

Entre los trabajos principales, se efectuó la demolición de veredas para la preparación del suelo. En estos días, se está realizando la reconstrucción del área perimetral con hormigón armado y peinado. A esas tareas, se sumó la reparación de los senderos internos.

Otras labores incluyeron la reposición de juegos y el mejoramiento de la cancha. A su vez, se reacondicionaron canteros y se plantaron árboles y arbustos para contribuir al embellecimiento y saneamiento de la zona.

Por último, se optimizó la accesibilidad para personas con discapacidad y se hicieron trabajos de pintura.

Acompañó al intendente de Lanús, Julián Álvarez, y al secretario de Gobierno, Leandro Decuzzi, el secretario de Espacios y Servicios Públicos, Mauro Iezzi.