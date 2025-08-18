El intendente de Lanús, Julián Álvarez, y el secretario de Gobierno, Leandro Decuzzi, junto a la presidenta del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, Florencia Saintout, inauguraron la puesta en valor del Acceso Puente Alsina.

“Es un día muy emocionante y profundo porque no se trata sólo de mejorar el puente; el punto central es la integración de una ciudad de inmigrantes. El arrebato de la obra del malevo fue todo un símbolo de diversas acciones que buscaron dar la espalda a nuestra identidad, con su historia de hermosos tangos y artistas”, remarcó el Intendente.

Al respecto, uno de los principales objetivos de los trabajos fue la restitución de la obra El Malevo de Fierro del reconocido artista José Perera. La pieza, que había sido desmantelada y abandonada durante la gestión anterior, fue restaurada junto al equipo de trabajadores y trabajadoras del Municipio y del Instituto Cultural bonaerense.

En ese marco, las mejoras estructurales incluyeron la colocación de nuevas columnas de alumbrado público, la potencialización de los artefactos existentes situados a lo largo de la avenida Remedios de Escalada y el desarrollo de nuevas dársenas, plazoletas y refugios urbanos.

Además, se colocó pintura en todo el viaducto y se incorporaron cámaras lectoras de patentes para integrar el acceso al Anillo Digital del distrito.

Otras intervenciones estuvieron ligadas a la plantación de vegetación autóctona y al desarrollo de tareas de muralismo urbano llevadas adelante junto con vecinos y vecinas de la zona.

Las labores culminadas se enmarcan en el Proyecto de Accesos que busca mejorar la accesibilidad vehicular y peatonal junto a la conectividad con los distritos aledaños. A su vez, se promueve la revalorización del espacio público y de las identidades barriales.