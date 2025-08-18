Un fallo del Juzgado Federal de Campana declaró la inconstitucionalidad del veto presidencial a la Ley 27.793, que establece la Emergencia Nacional en Discapacidad. Esta decisión responde a un amparo presentado por una familia con dos hijos con discapacidad.

El juez Adrián González Charvay argumentó que el veto presidencial vulnera los compromisos internacionales asumidos por Argentina en materia de protección de la infancia y de los derechos de las personas con discapacidad.

La Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada previamente por el Congreso, había sido frenada por el Poder Ejecutivo. Con esta resolución judicial, el debate se reabre y el Gobierno podría apelar la medida. El caso podría sentar un importante precedente en cuanto al control judicial sobre los vetos presidenciales y la aplicación de tratados internacionales en la legislación argentina.