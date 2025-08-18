La Ciudad viene realizando operativos especiales de sanitización e hidrolavado en calles del barrio de Palermo ante sospechas de envenenamiento de mascotas.

Por prevención los operativos se vienen realizando a la zona comprendida entre la Avenida Dorrego, Avenida del Libertador, Federico Lacroze y Luis María Campos. Se hicieron en estos lugares:

▪️ Avenida Lacroze y Avenida del Libertador.

▪️República de Eslovenia (Luis María Campos y Soldado de la Independencia)

▪️Soldado de la Independencia (entre Ortega y Gasset y Matienzo)

▪️Arce (entre Matienzo y Ortega y Gasset)

▪️ Migueletes (entre Matienzo y Ortega y Gasset)

▪️Arévalo (entre Av. Luis María Campos y Báez)

▪️ Huergo (entre Chenaut y Clay)

▪️ Dorrego (entre Av. Luis María Campos y Báez).

▪️ Clay (entre Av. Luis María Campos y Báez).

La Policía de la Ciudad intervino, hace una semana, en dos hechos en la zona de Las Cañitas ante sospechas de envenenamiento de mascotas.

En el primer caso, ocurrido en Arce al 600, una mujer denunció en medios que su gato salió a la calle y volvió descompensado. Tras llevarlo a una clínica veterinaria, se confirmó que presentaba signos de intoxicación.

Mientras que en el segundo hecho, vecinos alertaron sobre palomas muertas y perros intoxicados en la zona de Soldado de la Independencia y República de Eslovenia.

En ambos casos, si bien efectivos de la Comisaría Vecinal 14B y Bomberos de la Ciudad recorrieron las zonas y no encontraron elementos sospechosos, se desplegaron los operativos de sanitización de veredas de forma preventiva.

En tanto, el 13 de agosto, se labraron actuacionespor Delito Ley 14.346 (Protección Animal) tras la denuncia de una vecina de Palermo que relató que el 10 de agosto, cerca de las 00:30 hs, mientras paseaba a su perro por la calle Arce al 600, el animal ingirió un elemento desconocido. Minutos después comenzó a temblar, se desvaneció y murió con síntomas compatibles con envenenamiento según afirmó un veterinario.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°7, Dr. De Sanctis, secretaría Dra. López.

El día 14 se iniciaron actuaciones en la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA) de la Fiscalía de la Ciudad dando intervención a la División Delitos Ambientales de la Policía de la Ciudad. La presente causa se encuentra en trámite, llevando a cabo distintas tareas investigativas.