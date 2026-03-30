Jorge Macri destacó la importancia de consolidar una agenda de trabajo articulada entre el Estado y las organizaciones dedicadas a la concientización y visibilización del Trastorno del Espectro Autista (TEA) para seguir avanzando hacia una Ciudad más inclusiva. “Hablar de autismo nos interpela como sociedad”, aseguró el Jefe de Gobierno, al participar en la jornada de debate “Miradas que Conectan” en la Facultad de Derecho de la UBA.

La 3ra. edición del evento, en el comienzo de la Semana Azul de concientización sobre el autismo, tuvo como objetivo reunir a ONGs, familias, profesionales y referentes sociales para tratar esta temática, y fue realizada por la organización TEActiva.

Jorge Macri integró el panel “Autismo y Estado”, y sostuvo: “Más del 80% de las personas con autismo en la Ciudad son chicos y adolescentes. Eso nos marca una responsabilidad muy clara: llegar a tiempo, anticiparnos y generar entornos más inclusivos”.

Durante la jornada hubo exposiciones, mesas de diálogo y espacios de intercambio vinculados a la temática del autismo en los que se reflexionó sobre los desafíos actuales en materia de inclusión, educación, salud, derechos y neurodiversidad, en vísperas del Día Mundial de la Concientización del Autismo, que se conmemora cada 2 de abril.

“Hablar de autismo es referirnos a una realidad que hoy está sobre la mesa y nos interpela como sociedad. Gran parte de lo que avanzamos es fruto del trabajo de las organizaciones que durante años empujaron y visibilizaron esta agenda”, subrayó el Jefe de Gobierno. Estuvo acompañado por el presidente de la ONG TEActiva, Paulo Morales, y la vicedecana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Silvia Nonna.

Para visibilizar este día, se iluminó de azul el Obelisco el viernes pasado y el 1° de abril sucederá lo mismo con sitios icónicos de la Ciudad, como la Floralis, el Planetario, el Puente de la Mujer y el Monumento de los Españoles.

Jorge Macri remarcó que el rol del Estado es “escuchar, aprender y acompañar”, y señaló como ejemplo la reciente aprobación de la Ley 6.909 en 2025, que establece un marco integral para el abordaje del autismo en la Ciudad, a partir del trabajo conjunto con la sociedad civil.

Además, el Jefe de Gobierno repasó algunas de las políticas públicas que impulsa la Ciudad, como la detección y estimulación temprana en el sistema de salud, el trabajo de espacios especializados como el CPI Piedra Libre, el acompañamiento educativo con materiales adaptados y el fortalecimiento de la inclusión a través del Centro de Desarrollo Laboral.

También funciona en la Ciudad una Oficina de Trámites Accesibles para personas con diversidad cognitiva y autismo en el Registro Civil, y durante la actual gestión se prohibió el uso de pirotecnia ruidosa para resguardar a niños, personas mayores y con diversidad cognitiva, y animales, entre otras medidas.

“Una sociedad más inclusiva no se construye de un día para el otro. Se construye trabajando en conjunto, escuchando y aprendiendo. Si hoy estamos mejor es porque hubo quienes no se quedaron en silencio y porque compartimos un mismo objetivo: construir una Ciudad más humana y empática”, concluyó Jorge Macri.