Lanús Gobierno concretará una nueva edición del operativo territorial “Lanús Tu Gobierno” este martes 31 de marzo, de 9 a 13, en la plaza Concordia ubicada en Itapirú N° 230, en Valentín Alsina, donde las y los lanusenses podrán recibir asesorías, información sobre políticas públicas y realizar trámites vinculados a distintas áreas de la gestión, entre otros beneficios.

En esta oportunidad, las vecinas y los vecinos tendrán la posibilidad de acceder a servicios vinculados a Acceso a la Justicia, descarga del botón antipánico, de la app Lanús Segura y obtener información sobre educación vial; a la promoción y difusión de actividades culturales y deportivas; vacunación de calendario, toma de presión arterial, oxígeno en sangre y glucosa; y vacunación antirrábica de caninos y felinos.

También se brindará asesoramiento y acompañamiento a mujeres y diversidades; inscripción al registro de emprendedores locales; eximición de pago de DNI para niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad; asesoramiento y gestión del Certificado Único de Discapacidad; orientación sobre el funcionamiento del Portal de Empleo para la búsqueda activa de empleo formal en Lanús, y asesoramiento sobre capacitaciones con salida laboral y armado de CV.

Además de la promoción sobre el derecho a la seguridad jurídica de la tenencia y dominio de los inmuebles, y asesoramiento sobre los programas de escrituración social vigentes; impresiones de boletas (TSG, automotores, motos, RUC, etc) y regularización de deudas: planes de pago vigentes; Gestión Ciudadana: Registro en Lanús Digital, asesoramiento y gestión integral de trámites municipales, y promoción de actividades para personas mayores; asesoramiento en huerta, compost y reciclaje; entrega de semillas, eco juegos saludables y un Punto Móvil de Lanús Recicla; como así también se dará asesoramiento sobre el estado de expedientes en el HCD Lanús y sobre cómo presentar proyectos de ordenanza.

Al igual que habrá talleres de RCP en adultos e infancias; Defensoría del Pueblo: Protección y promoción de derechos, asesoramiento sobre servicios públicos, salud, género, previsional y violencia institucional, etc.

Esta edición también contará con la participación de la clásica Feria “Hecho en Lanús”. Vale resaltar que esta acción forma parte de una decisión política del intendente Julián Álvarez de descentralizar la gestión municipal, con la finalidad de que las y los lanusenses realicen trámites y accedan a distintas propuestas cerca de sus casas.

Cabe aclarar que, en caso de lluvia, la actividad quedará suspendida.