Al cumplirse el 2 de Abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, los 44 años del inicio del conflicto bélico de las Islas Malvinas, el miércoles 1, desde las 21 hasta las 00 horas, se desarrollará la vigilia en homenaje a los héroes que defendieron la soberanía nacional y la patria en la guerra del Atlántico Sur, que tendrá lugar en Monumento al Soldado de Malvinas, ubicado en la intersección de la avenida San Martín y Zapiola, en Bernal.
La jornada contará con la tradicional Marcha de Antorchas, y habrá puestos gastronómicos con una variada oferta de productos y a precios accesibles, a la espera de la medianoche, momento en el que se entonará el Himno Nacional Argentino, se realizará un minuto de silencio en honor a los héroes y caídos, y se expresarán palabras alusivas a la conmemoración.
La actividad está organizada por el Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas de Quilmes, tendrá el acompañamiento del Municipio de Quilmes, y cumplirá con todos los protocolos y garantías en cuanto a limpieza e higiene, fiscalización y seguridad para la tranquilidad y el disfrute de todos los asistentes.
La jornada contará con la tradicional Marcha de Antorchas, y habrá puestos gastronómicos con una variada oferta de productos y a precios accesibles, a la espera de la medianoche, momento en el que se entonará el Himno Nacional Argentino, se realizará un minuto de silencio en honor a los héroes y caídos, y se expresarán palabras alusivas a la conmemoración.
La actividad está organizada por el Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas de Quilmes, tendrá el acompañamiento del Municipio de Quilmes, y cumplirá con todos los protocolos y garantías en cuanto a limpieza e higiene, fiscalización y seguridad para la tranquilidad y el disfrute de todos los asistentes.