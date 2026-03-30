La jornada contará con la tradicional Marcha de Antorchas, y habrá puestos gastronómicos con una variada oferta de productos y a precios accesibles, a la espera de la medianoche, momento en el que se entonará el Himno Nacional Argentino, se realizará un minuto de silencio en honor a los héroes y caídos, y se expresarán palabras alusivas a la conmemoración.La actividad está organizada por el Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas de Quilmes, tendrá el acompañamiento del Municipio de Quilmes, y cumplirá con todos los protocolos y garantías en cuanto a limpieza e higiene, fiscalización y seguridad para la tranquilidad y el disfrute de todos los asistentes.