Se trata de un evento gratuito y abierto a la comunidad que se realizará del 3 al 5 de abril en el Parque La Estación, en Av. Güemes al 700.

La Municipalidad de Avellaneda, junto con el Centro de Panaderos de la ciudad, vuelve a organizar este encuentro centrado en las tradiciones de Pascua, como el chocolate, la rosca y la producción artesanal.

Participarán en ella más de 70 expositores de los siguientes rubros:

Chocolateros

Chocolateros Panaderías y pastelerías

Emprendedores gastronómicos

Regalería temática

Food trucks

Además, a lo largo de las tres jornadas habrá shows en vivo para el público, destacándose la presencia de Luciano Creiner, Coty Hernández el viernes 3 y Los Agüero y Mario Pereyra el domingo 5, junto con otras actividades recreativas y espacios temáticos.

El evento también servirá de marco para las competencias del mejor huevo y la mejor rosca de pascua, habrá sorteos de 2 motos 0km y otros premios.

Cabe destacar además, que a lo largo de los tres días se regalarán casi 4 mil huevos de pascuas a distintas instituciones de ayuda social comunitaria.

La entrada será libre y gratuita, a partir de las 12 hs.