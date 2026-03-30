En un cinematográfico operativo cerrojo que comenzó en las calles de Don Bosco y terminó con una persecución y choque, la Prefectura Naval Argentina y la Policía Bonaerense desarticularon esta madrugada a una organización criminal. Los delincuentes habían tomado como rehén al Dr. Mauricio Damián Odriozola, titular de la Unidad de Defensa Penal Juvenil N° 4 de Quilmes, dentro de su propio domicilio.

El inicio: Dos sospechosos en un auto de alta gama

Cerca de las 05:00 de la mañana, una patrulla de Prefectura divisó un BMW 118I estacionado en la intersección de Crámer y Agustín Álvarez. Al notar la presencia policial, los ocupantes intentaron atrincherarse subiendo los cristales y trabando las puertas.

Tras ser identificados como Ian Palavecino (18) y Facundo Santana (26), los efectivos requisaron el vehículo y hallaron un importante botín: 420 euros, 1.810 dólares, casi 190.000 pesos, 9 celulares, ganzúas, pasamontañas y guantes.

Fuga, persecución y choque

Mientras se realizaba el procedimiento, dos hombres salieron corriendo de la vivienda de la calle Crámer al 1000 y se subieron a un Jeep Renegade que los esperaba para escapar a toda velocidad.

Minutos después, gracias a un alerta al 911, se supo que la camioneta en fuga colisionó en la esquina de Carabelas y Lomas de Zamora. Allí, la policía provincial detuvo a la conductora, Florencia Laso (32), y a sus acompañantes Santiago Quevedo Acosta (23) y Alcides Gonzales Vera (21). Este último contaba con un pedido de captura activo desde febrero de este año.

El hallazgo del arma y el rescate del funcionario

En un rastrillaje por las inmediaciones de la casa asaltada, el personal de Prefectura logró capturar a otros dos integrantes de la banda: Guillermo Francolino (32) y Damián Núñez (23). Este último portaba una pistola Taurus 9mm con una bala en la recámara y lista para disparar.

Se confirmó que las víctimas del hecho fueron el Dr. Odriozola y su familia, quienes se encontraban privados de su libertad dentro de la finca al momento de la llegada de las fuerzas de seguridad. El funcionario judicial reconoció el arma y los valores secuestrados como de su propiedad.

Situación legal

La causa quedó a cargo del Dr. Jorge Saizar, de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 5 de Quilmes. Los siete involucrados permanecen alojados en sede policial bajo la carátula de "Robo calificado en poblado y en banda mediante el empleo de arma de fuego".