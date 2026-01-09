“Este programa y esta iniciativa que se dio en los últimos días de diciembre, para nosotros es una alegría compartirla con comerciantes que siguen apostando en cada una de las localidades y también a la comunidad que participó en esta votación”, señaló Eva, acompañada por los secretarios Gestión y Participación Ciudadana, Fabio Báez, y de Desarrollo Económico y Fiscalización, Julián Bellido.

Y enfatizó: “Les pido que sigan acompañando y apostando por nuestra ciudad y esperemos que este año sea positivo para todos los argentinos y argentinas y que sepan que acá hay un Estado Municipal que quiere enaltecer la vida de los quilmeños y las quilmeñas”.

Por su parte, Bellido destacó: “Las noches comerciales a cielo abierto son el resultado de un trabajo sostenido entre el Estado, las cámaras de comercio y los comerciantes. Sabemos que el contexto es difícil, pero eso no nos detiene: redoblamos el esfuerzo y la creatividad. El concurso de vidrieras fue una primera experiencia muy positiva, con más de mil vecinos participando. Con decisión política y trabajo en equipo, vamos a seguir acompañando y fortaleciendo al comercio local”.

En tanto, el director de Promoción de Desarrollo Local, Ariel Domínguez, expresó: ”Nos encontramos hoy en reunidos con diferentes representantes de centros comerciales, de comercios, vecinas y vecinos que participaron de Las Noches de Quilmes del 20 al 23 de diciembre en Ezpeleta, Quilmes, Bernal y Solano. Cuatro noches que son organizadas entre el Municipio, las diferentes Cámaras de Comercio y la Gastronómica para impulsar el consumo y el desarrollo productivo de nuestra ciudad”.

Se trató de un encuentro de cierre y balance de las distintas propuestas comerciales desarrolladas en los últimos meses del 2025, al mismo tiempo que se otorgó la habilitación correspondiente a los locales que completaron los pasos según la normativa vigente. En ese marco, los siguientes comercios recibieron su Certificado de Habilitación: restaurante Burguer Bross, de Bernal; juguetería Hoer SRL, de Quilmes Oeste; gimnasio Core, de Quilmes Centro; una sucursal de la vendedora de alimentos Sabrosísimo, en Bernal; la estética Podocosmiatría Juana Aveiro, de Quilmes, y el Centro Integral de Salud San Valentín, de Quilmes Oeste.