“Este programa y esta iniciativa que se dio en los últimos días de diciembre, para nosotros es una alegría compartirla con comerciantes que siguen apostando en cada una de las localidades y también a la comunidad que participó en esta votación”, señaló Eva, acompañada por los secretarios Gestión y Participación Ciudadana, Fabio Báez, y de Desarrollo Económico y Fiscalización, Julián Bellido.
Y enfatizó: “Les pido que sigan acompañando y apostando por nuestra ciudad y esperemos que este año sea positivo para todos los argentinos y argentinas y que sepan que acá hay un Estado Municipal que quiere enaltecer la vida de los quilmeños y las quilmeñas”.
Por su parte, Bellido destacó: “Las noches comerciales a cielo abierto son el resultado de un trabajo sostenido entre el Estado, las cámaras de comercio y los comerciantes. Sabemos que el contexto es difícil, pero eso no nos detiene: redoblamos el esfuerzo y la creatividad. El concurso de vidrieras fue una primera experiencia muy positiva, con más de mil vecinos participando. Con decisión política y trabajo en equipo, vamos a seguir acompañando y fortaleciendo al comercio local”.
En tanto, el director de Promoción de Desarrollo Local, Ariel Domínguez, expresó: ”Nos encontramos hoy en reunidos con diferentes representantes de centros comerciales, de comercios, vecinas y vecinos que participaron de Las Noches de Quilmes del 20 al 23 de diciembre en Ezpeleta, Quilmes, Bernal y Solano. Cuatro noches que son organizadas entre el Municipio, las diferentes Cámaras de Comercio y la Gastronómica para impulsar el consumo y el desarrollo productivo de nuestra ciudad”.
Se trató de un encuentro de cierre y balance de las distintas propuestas comerciales desarrolladas en los últimos meses del 2025, al mismo tiempo que se otorgó la habilitación correspondiente a los locales que completaron los pasos según la normativa vigente. En ese marco, los siguientes comercios recibieron su Certificado de Habilitación: restaurante Burguer Bross, de Bernal; juguetería Hoer SRL, de Quilmes Oeste; gimnasio Core, de Quilmes Centro; una sucursal de la vendedora de alimentos Sabrosísimo, en Bernal; la estética Podocosmiatría Juana Aveiro, de Quilmes, y el Centro Integral de Salud San Valentín, de Quilmes Oeste.
En este sentido, el representante de Core, Nicolás Michelini, comentó: “El proceso de habilitación fue muy fluido, tener esta franquicia la verdad que es una alegría, decidimos apostar por Quilmes. Me parecen importantes estos encuentros para que se sepa un poco más del proceso de habilitación”.
Al mismo tiempo, los siguientes comercios fueron distinguidos por el Concurso de Vidrieras 2025: Isabella (local de indumentaria ubicado en Chile 316, Ezpeleta), Lima Market (bazar, en Brown 563, Quilmes Centro), Serbazares (9 de Julio 18, Bernal Centro) y Travesuras (indumentaria, en avenida 844 Nº 2319, Solano). Vale recordar que El Concurso de Vidrieras y Ambientación Navideña fue una propuesta del Municipio, en el marco de La Noche de Quilmes, presentada ante las diferentes cámaras comerciales del distrito para darle color a la semana de Navidad e impulsar el comercio local.
Participaron 39 locales y votaron más de 1.000 vecinos. Cada comercio se inscribió en la web del Municipio y presentó su propuesta de vidriera con un código QR en el frente, lo que le permitió a cada vecino que pasara por allí votar por la ganadora y participar de un sorteo por una serie de importantes premios.
En ese marco, los siguientes vecinos fueron premiados en el sorteo realizado por votar en el Concurso de Vidrieras 2025: María Felicitas Alemanno, Luciana Rivas, Javier Godio, Iara Turrin, Victoria Giménez, Jesica Andrea Flores, Fernanda Gómez y Marcela Schulz, quienes fueron recompensados con diversos premios como televisores, bicicletas y parlantes, entre otros.
Participaron también de la actividad el secretario de Servicios Públicos, Sebastián García; los subsecretarios de Higiene Urbana, Alejandro De Fazio y de Participación Ciudadana, Facundo Rivero; el director general de Alumbrado Público, Rubén Rischmann; la directora de Habilitaciones, Cecilia Pereira, y las concejalas Florencia Báez y Florencia Hernández, además de distintos representantes de las Cámaras de Comercio y de centros comerciales locales, entre otros presentes.