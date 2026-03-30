Con el objetivo de fortalecer el vínculo entre el Municipio y el sector productivo local, el intendente Carlos Balor mantuvo un encuentro con representantes de la Unión Industrial de Berazategui (UIB), encabezados por su presidente Alejandro Bartalini.

“Nos reunimos con la Unión Industrial de Berazategui para analizar la situación del sector y ordenar una agenda de trabajo común. Sostener la producción y el empleo es una prioridad, como nos enseñó el Dr. Juan José Mussi”, expresó Balor tras el encuentro, donde se abordaron diversas temáticas vinculadas al desarrollo industrial del distrito, el acompañamiento a las empresas locales y la generación de nuevos puestos de trabajos.

La reunión también contó con la presencia de los secretarios municipales de Trabajo, Juan Manuel Parra; y de Economía, Santiago Castagno; además del presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA) y del Parque Industrial Plátanos, Daniel Rosato, entre otros referentes de la industria y la producción local.