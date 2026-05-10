La Asociación de Abogados de Berazategui organiza un café jurídico presencial el martes 12 de mayo con entrada libre y entrega de certificados.

La Asociación de Abogados de Berazategui - AABegui realizará la charla presencial "Violencia Familiar: Medidas de protección en la Provincia de Buenos Aires", el martes 12 de mayo de 2026 a las 18:00 hs en su sede del Café Jurídico, ubicada en Lisandro de la Torre 1438, Berazategui.

La actividad estará a cargo del Dr. Diego Oscar Ortiz, abogado egresado de la UBA, especialista en Violencia Familiar por la UMSA y profesor en Ciencias Jurídicas en la UBA. Ortiz es docente de posgrado en diversas universidades del país, autor de obras sobre la temática y disertante habitual en instituciones académicas y jurídicas.

Durante la charla se realizará un análisis práctico del procedimiento y las medidas de protección vigentes en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, orientado a abogados, estudiantes y profesionales interesados en la materia.

La actividad cuenta con el auspicio del Colegio de Abogados de Quilmes, el Foro de Abogados de San Francisco Solano y Villa La Florida, y la Municipalidad de Berazategui.

Se entregarán certificados de asistencia a los participantes.

Para más información, los interesados pueden acercarse a la sede de AABegui o consultar sus canales oficiales.