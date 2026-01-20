La Feria Municipal Emprender ya es un clásico de la ciudad y este verano los vecinos y vecinas pueden encontrarla en la Costa de Hudson, todos los sábados y domingos de enero, de 12.00 a 21.00.

Allí, la Feria ofrece los mejores productos artesanales y creativos de diseño y decoración hechos por vecinos y vecinas de Berazategui. Hay artesanías textiles, de cerámica, impresión 3D y madera, entre otras propuestas.

Creada en 2015 por iniciativa de Juan José Mussi e impulsada por el intendente Carlos Balor, la Feria Emprender tiene el propósito de fortalecer la producción local y brindar nuevas oportunidades de comercialización a emprendedores y emprendedoras del distrito. Es organizada por la Secretaría de Trabajo municipal. Para conocer más, se puede ingresar en berazategui.gob.ar/emprender.

A su vez, también puede disfrutarse del paseo gastronómico de food trucks -con distintas alternativas-, de 12.00 a 00.00.