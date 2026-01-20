El documento presentado es una convocatoria de militantes peronistas del Movimiento "Derecho al Futuro Quilmes". A continuación, se resumen los puntos clave del texto:

1. Contexto político: Se describe un momento crítico para la democracia argentina, señalando que el gobierno actual es el peor que han vivido, fuera de las dictaduras.

2. Posicionamiento: Los militantes apoyan el proyecto de Axel Kicillof, considerándolo el futuro y la esperanza, y afirman que el gobernador es víctima del ataque de Milei y el desfinanciamiento.

3. Objetivo del peronismo: Definen al peronismo como un movimiento democrático y justicialista que busca el bienestar del pueblo y la grandeza de la patria.

4. Autocrítica y renovación: Reconocen errores en el peronismo bonaerense y llaman a un profundo debate político para revisar liderazgos y mecanismos de participación.

5. Llamado a la acción: Invitan a fortalecer y sostener al gobernador, reivindicando la política como herramienta para transformar la realidad y ofrecer una opción concreta a la sociedad.

El documento presentado es "un llamado del pueblo Peronista Quilmeño a la reconstrucción de una fuerza social y política para el desarrollo y la justicia social, promoviendo la participación de todos en el marco del peronismo."

El texto menciona la intención de recuperar el partido en las próximas elecciones de marzo, enfocándose en escuchar a los vecinos y fortalecer las "Unidades Básicas" para hacer resurgir el movimiento nacional y popular.

Los nombres mencionados al final son los de los referentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), quienes apoyan la conducción de Axel Kicillof y buscan un peronismo que abrace al pueblo para reconstruir una patria justa, libre y soberana.

Firman: Jorge “flaco” Albornoz, Oscar Anton, Susana Cano, María Barreto, Ariel Madero, Santiago Sañudo, Víctor Hugo Encina, Susana Rodríguez, Gabriela Bezzana, Hugo “Hugui” López, Ana Serrano, Jorge Escobar, Valeria Carpintero, Luis “Beto” Olivera, Laura Indycki.